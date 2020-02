VA POR BUEN CAMINO HACIA TOKIO 2020

Aremi Fuentes Zavala, de levantamiento de pesas de Baja California, sube la intensidad en su gran reto de llegar a Juegos Olímpicos

MEXICALI.- A un mes de la siguiente competencia internacional, en el Torneo Manuel Suárez en La Habana, Cuba, Aremi Fuentes destacó que se siente bastante contenta y fuerte en ruta al objetivo: Tokio 2020.





En su lucha por clasificar a sus primeros Juegos Olímpicos, la representante de levantamiento de pesas de Baja California, en suelo cubano cumplirá con el requisito de tener los seis eventos internacionales, avalados por Federación Internacional de Levantamiento de Pesas.





Con ello, Aremi Fuentes se colocará en la antesala de Juegos Olímpicos, cita a la que esperar clasificarse en el Torneo Pre Olímpico en República Dominicana, colocándose entre las ocho mejores del planeta en la división de 76 kilos.





Recientemente, participó en el Control Técnico Estatal, en el que lució sobre la plataforma ante la supervisión de su entrenador José Manuel Zayas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en el Km. 43





"Estoy muy contenta por el resultado de acuerdo al plan que se está llevando con mi entrenador, se cumplió el objetivo en esta competencia, de hacer arriba del 90%, de mi máximo, creo que vamos bien con la preparación, tanto con el fortalecimiento como el plan de entrenamiento en general", dijo.





Aremi Fuentes destacó el apoyo del INDE, que preside David González Camacho, para continuar con el sueño olímpico, a través de la Dirección de Alto Nivel de Competencia.





"Me siento muy contenta por el equipo multidisciplinario que me está brindando el Instituto del Deporte, estoy trabajando muy de cerca con el fisioterapeuta que me designaron, me está poniendo un buen trabajo de fortalecimiento que está ayudando muchísimo y junto al plan de mi entrenador estamos haciendo un buen equipo", aseguró

La histórica medallista mundial, en la prueba de envión, indicó que por ahora el plan de trabajo va ascendiendo, en camino al Torneo Manuel Suárez.





"Mi primer Control Técnico fue para ver cómo me encuentro", señaló, "me siento bien fuerte, sigue la preparación más intensa para mi segundo Control, me siento contenta con este trabajo".