Va Hernández por segunda victoria

La pelea será este sábado 21 de septiembre

TIJUANA. - Luego de su exitoso debut, Francisco Javier Hernández Zatarain buscará su segunda victoria en el mundo del boxeo profesional este sábado 21 de septiembre en el marco de Sed de Guerreros II a celebrarse en la Arena Big Punch.

Alejandro debutó en el mundo del boxeo profesional el pasado 24 de agosto ante Jorge Rodríguez Gómez, quien también tuvo su primera pelea, logrando la victoria por la vía de la decisión unánime en lo que fue un intento combate.

Para este fin de semana estará enfrentando a Jonathan Alexis Cervantes, el cual tendrá su primera pelea en el mundo del boxeo de paga.

"Básicamente hemos hecho el mismo trabajo, es decir, correr por las mañanas, mientras que por la tarde haciendo sparring. La idea para esta pelea es vernos con más velocidad y tener más variedad de golpes", comentó Hernández Zatarain en entrevista con El Mexicano.

"Mi entrenador (Heriberto Solís) me ha pedido que no me desespere, que mantenga la calma para que encuentre los huecos que deja el rival en su defensa", agregó.

La velada tendrá como pelea estelar el duelo entre Guillermo Casas y Jesús Francisco Soto en combate pactado a seis vueltas en peso completo, el primero llega con marca de 8-2-1 y el segundo de 4-1-0.