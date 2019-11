Universidad de Alabama ficha a futbolista mexicana

Procedente del Tec de Monterrey, campus Puebla

CIUDAD DE MÉXICO., noviembre 16.- La futbolista mexicana Tanna Sánchez Carreto llevará su carrera futbolística al otro lado de la frontera, para enrolarse con el representativo femenil de la Univesidad de Alabama.

"Es un día muy especial, Tanna es la nueva incorporación del equipo... Bienvenida a Alabama", destacó la entidad universitaria en sus redes sociales.

Aunque no ha jugado en la Liga MX Femenil, Sánchez Carrero ha formado su carrera deportiva desde el Tec de Monterrey campus Puebla, con destacadas actuaciones que la han llevado a ser convocada por las categorías Sub 17 y Sub 20 de la Selección Mexicana Femenil.

Incluso fue parte de la histórica camada que logró el subcampeonato mundial sub17, de Uruguay 2018.

"Sánchez pasó su carrera jugando para Tec de Monterrey bajo el mando del entrenador Diego Osvaldo Lagunes, impulsando a su equipo a convertirse en campeonas estatales, así como campeonas nacionales", agregó el equipo de futbol de la Universidad de Alabama, donde milita la mediocampista mexicana Reyna Reyes.

"Con mucho orgullo anuncio que continuaré mi carrera futbolística y académica en la Universidad de Alabama. A mi familia: GRACIAS! También agradezco a mis entrenadores y personas con las que he tenido el privilegio de compartir la cancha. Ahora me tocan nuevos retos", comentó Sánchez, vía Twitter.