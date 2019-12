"Tuve fractura de nariz": Chávez JR.

La pelea fue la noche del viernes

TIJUANA. - En una cama de hospital, sangrando de la nariz. Julio César Chávez Junior aclaró, por medio de redes sociales, porque renunció al combate contra Daniel Jacobs al término del quinto round, a pesar de que la pelea estaba muy pareja.

"Nada más para aclarar que ayer luego de la pelea me vine al hospital, porque tuve una fractura de la nariz. Me dio con el antebrazo y me pegó un buen oper. Acá (en la ceja izquierda) me pegó un codazo, así que me pusieron 10 puntos. La idea de este mensaje es aclarar la situación del porque la pelea se paró y es porque no podía respirar", informó el hijo de la leyenda Julio César Chávez.

"En ningún momento sentí yo que él (Daniel Jacobs) me estaba venciendo boxísticamente hablando. Simplemente me metió mucho los antebrazos. Saliendo de la pelea me vine al hospital, me hicieron la cirugía en la nariz. Es un boxeador muy marrullero, pero creo que no se vale", agregó el Junior.

Con esto, Julio César Chávez Junior perdió una gran oportunidad de reivindicarse y regresar con dignidad al boxeo. De hecho, al momento del abandonó la tarjeta de El Mexicano él ganaba 48 puntos a 47.