Tremenda ronda del balompié de Veteranos en la categoría de 50 Años

Abre FC Hidalgo vs La Jolla Pumas

ENSENADA.- Tremenda ronda del balompié de Veteranos de la categoría de 50 Años se estará jugando este día a partir de las 08:15 horas en los campos de la ciudad deportiva de Valle Dorado, al jugarse otra fecha mas del torneo de Copa 2019 de la Liga Municipal de fútbol de Veteranos.

El FC Hidalgo será de los primeros en entrar en acción buscando mantenerse en el camino de las victorias llevando de rival a los aguerridos de la Jolla Pumas, en duelo a jugarse a las 08:15 horas en el campo 3 de la ciudad deportiva.

En otro partido el líder Vechsa expone su calidad de invicto como puntero del Grupo A con 34 puntos contra los también invictos pero en derrotas los Técnicos Unidos Guerreros que aún no logran sumar puntos.

Campo 1 Cd. Deportiva

08:15 Deportivo Hidalgo vs Último Esfuerzo

Campo 2 Cd. Deportiva

08:15 Ríos Vela Team vs Guadalajara SP

10:00 Veracruz vs Cruz Azul

11:30 Camrec vs Pueblo Antiguo

13:15 ITECI Universidad vs México Oro

Campo 3 Cd. Deportiva

08:15 La Jolla Pumas vs FC Hidalgo

Campo 4 Cd. Deportiva

08:15 Vehcsa vs Técnicos Unidos

10:00 Mariscos Alisos vs Maestros

Campo 5 Cd. Deportiva

11:30 La Granja vs Deportivo Juárez

Campo Ensenada

10:00 Cicese vs Delegados Primera