Toma San Diego Loyal postura contra homofobia

Pierde por decisión duelo ante Phoenix

TIJUANA- San Diego Loyal despidió su participación en la temporada 2020 de la USL Championship perdiendo por decisión su encuentro de este miércoles ante Phoenix Rising FC, mismo que fue celebrado en el Torero Stadium de USD.

Luego de que Junior Flemmings, jugador del equipo de Arizona, realizara un insulto homofóbico en contra de Collin Martin, mediocampista del Loyal quien es abiertamente homosexual, el equipo sandieguino decidió no disputar la segunda mitad del cotejo que ganaba 3-1.

"Hemos pasado por mucho en la última semana, este club, los jugadores, la organización han pasado por mucho en la última semana", comentó el entrenador Landon Donovan, haciendo alusión al incidente de racismo que vivió el equipo en su compromiso previo ante el LA Galaxy II.

El también vicepresidente de la franquicia sandieguina añadió, "entiendo que mucha gente viendo desde fuera no lo comprende tan bien, pero nosotros lo hemos viviendo, así que después de un incidente duro la semana pasada en el juego contra LA, hicimos un compromiso hacia nosotros mismos, a la comunidad, al club, a la USL que no admitiríamos intolerancia, homofobia, cosas que no son parte del juego".

Jugadores, entrenadores y staff se pusieron de rodillas en el inicio del segundo tiempo de un partido en el que el "Loyal" buscaba su clasificación a los playoffs. Esta es la primera campaña de San Diego en la United Soccer League.

SD Loyal perdió el partido por "default" en apoyo a Martin y la diversidad que el club apoya en su comunidad. Esta decisión vino después que el club también optó por perder de la misma manera el punto obtenido en el empate de 1-1 ante el LA Galaxy II en un partido previo.

El jugador del SD Loyal, Elijah Martin fue víctima de un abuso racial que vino de parte de un jugador del LA Galaxy II en el segundo tiempo de dicho partido en el Grupo B. SD Loyal decidió perder el punto en apoyo a Martin y a la lucha contra el racismo.

Salir del campo el miércoles por la noche fue una declaración en contra de la homofobia. SD Loyal tenía ventaja de 3-1 con goles de Miguel Berry (2') y un doblete de Rubio Rubin (20' y 45') cuando se dio el insulto homofóbico.

Jugadores y entrenadores de ambos equipos escucharon la situación, pero los árbitros no hicieron nada al respecto. En su lugar, Martin recibió una tarjeta roja, la cual fue cancelada después. Flemmings fue reportado como la persona que usó el insulto después que el Phoenix Rising FC anotó un gol por medio de Samuel Stanton un minuto antes.

SD Loyal llegó a este partido peleando el segundo puesto del grupo B, en el último partido del rol regular en el que se disputaba un lugar en los Playoffs. El "Leal" finaliza así su primera temporada en la USL Championship con dos partidos perdidos en la mesa mandando un fuerte mensaje en contra de este tipo de conductas. La USL señaló que iniciará una investigación del incidente.