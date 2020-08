Todo listo para "Chema" vs. "Chino"

La velada es presentada por Zanfer

TIJUANA. - Carlos "Chema" Ocampo y Jorge Luis "Chino" García por fin podrán enfrentarse en el ring este sábado, encabezando el programa de boxeo en vivo que Zanfer presentará en los estudios de TV Azteca de CdMx, a puerta cerrada, en un duelo del que ambos protagonistas han pronosticado el nocaut.

Con los protocolos de sanidad y prevención cumplidos de manera satisfactoria, y la ceremonia de peso superada sin problemas, los participantes se manifestaron listos y en gran condición, para ofrecer peleas de mucha acción.

En el turno estelar, el "Chino" Ocampo (27-1-0, 17 ko´s) se enfrentará al "Chino" García (18-2-0, 16 ko´s) en un duelo a 10 rounds en peso Superwelter.

Ocampo quiere una nueva oportunidad de disputar un campeonato del mundo, y tiene el boxeo y la experiencia a su favor. García va por la victoria más importante de su carrera, y confía en su pegada y su preparación.

Respaldarán esta contienda, tres combates que se esperan intensos y sumamente disputados. El capitalino Argi Cortés (16-2-2, 7 ko´s) se topará con el nayarita César "Perico" Ramírez (18-4-0, 11 ko´s) a 10 asaltos en Supergallo. Cortés es uno de los más prometedores prospectos del boxeo, y se presentará a este evento con una racha de 16 peleas sin perder. Ramírez viene de disputar el campeonato mundial Gallo OMB ante John Riel Casimero, en Filipinas.

Por su parte, el ensenadense Rafael "Furioso" Guzmán (20-1-1, 12 ko´s) volverá al ring tras tres años de ausencia, en lo que concluyó sus estudios universitarios, y se enfrentará al mexiquense Eduardo Hernández Rizo (10-4-3, 3 ko´s) a 8 asaltos en Superligero.

Abrirá la función el duelo de prospectos entre Rubén Pérez Vallejo (6-1-1, 2 ko´s) y José Ángel Rosales (3-1-0, 2 ko´s) a 6 asaltos en Superligero.

Todos los participantes de la función han sido sometidos a pruebas de detección y tienen que seguir los protocolos de prevención y sanidad, que establecen las autoridades de salud y el Consejo Mundial de Boxeo.

WEIGHTS FROM CDMX

Carlos Ocampo 154.5 lbs vs Jorge Luis García 154.5lbs Argi Cortés 123 lbs vs César Ramírez 123 lbs Rafael Guzmán 143.5 vs Eduardo Hernández R. 143.5 lbs

Rubén Pérez Vallejo 141 lbs vs José Ángel Rosales 141 lbs Venue: Estudios Tv Azteca, CdMx Promoter: Zanfer