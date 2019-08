¡Tijuana del CMB en juego!

Christian Mariscal se mide ante Jonathan Rice

TIJUANA. - El tijuanense Christian "Bravo" Mariscal y el norteamericano Jonathan Rice se medirán este sábado 31 de agosto en la Arena Big Punch por el cetro Intercontinental de Consejo Mundial de Boxeo (CMB) teniendo como escenario la Arena Big Punch.

Esta será la pelea estelar de la velada "Noche de Boxeo XXVI" presentada por Promociones González de Monroy "Muñeco de Oro" González y GM3.

Este viernes se llevó a cabo el pesaje en un reconocido hotel de la ciudad, el primero registró 113 kilógramos, mientras que el segundo 122. Christian tiene palmarés de 13 victorias de las cuales 6 han sido por la vía del nocaut con 3 descalabro sin derrotas para 48 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 38.

Jonathan tiene números de 12 victorias de las cuales 8 han sido por la vía del nocaut con 4 descalabros y 1 empate para 64 rounds como boxeador profesional y un porcentaje de nocaut de 47.

En la pelea semifinal, Josh Rivera se verá las caras con Raúl Tostado Santillán a cuatro vueltas.

Ambos registraron 65 kilos con 500 gramos.

Las acciones comenzarán esta noche a las 20:00 horas y en total se efectuarán 20 peleas profesionales.

Peleas de la velada

Peleas

Christian Mariscal vs. Jonathan Rice

Josh Rivera vs. Raúl Tostado

M. Gómez vs. L. Contreras

Marcos Jones vs. Wilber Scarpeta

Terry Fernández vs. Francisco Jesús Bello

Dee Hamaguchi vs. Jennifer Salgado

Jorge Sillas vs.Dardan Z.

Gerardo Osuna vs. Jukio Majors

Dante Stubbs vs. Andrés Cupil

Kee Hwan Kim vs. Miguel Zapata

Elena Gerardo vs, María de Los Ángeles