Tiene Xolos gran duelo en eLIGA MX BBVA

El partido quedó empatado a uno

TIJUANA.- Se jugó la segunda jornada de la eLIGA MX BBVA, en la que el Club Tijuana igualó 1-1 ante los Gallos Blancos del Querétaro, en un duelazo virtual que protagonizaron Leandro González-Pírez por los Xoloitzcuintles y Marcel Ruiz por conducto de los queretanos.

A pesar que Ruiz se fue adelante en el marcador con un gol del delantero virtual Ariel Nahuelpán, Leandro González supo reponerse para empatar el encuentro en la recta final del partido con un gol que definió Edwin Cardona.

Con este resultado, el representativo del Club Tijuana sumó su primer punto en este certamen

virtual.

Tras el encuentro, Leandro se conectó en conferencia de prensa para analizar el encuentro de este

miércoles en la consola.

"Creo que merecimos más, pero hay que tomarlo con calma, es una nueva experiencia y hay que

disfrutarlo", comentó.

Para González-Pírez, la creación de la eLIGA MX ha sido una buena opción para la afición para

continuar con la actividad del futbol profesional de manera virtual.

"Es una idea interesante, ahora la MLS está por iniciar un torneo similar y vemos que la afición le

ha tomado mucho interés, nosotros vamos a representar con muchas ganas al Club Tijuana,

sabiendo que tenemos una responsabilidad con nuestra afición", concluyó.

Los Xoloitzcuintles continuarán con la actividad en este torneo el próximo viernes 17 de Abril

cuando enfrenten a su similar del Club América en la tercera jornada.

Espera Leandro una solución favorable en el Ascenso

El jugador de Xolos de Tijuana, Leandro González, habló de la situación en el Ascenso MX, donde

esta semana se dio a conocer que los equipos de esta división no tendrán derecha a subir a la Liga

MX.

"Es doloroso para las familias y los jugadores, creo que se tendría que tomar una medida paralela

para que esto no desaparezca y no dejar sin trabajo a un montón de jugadores, espero que lo

puedan resolver de la mejor manera", declaró el jugador de los "Canes Aztecas".

"También está la motivación de cada jugador, sabemos que no hay descenso en la MLS, pero yo

jugaba en Atlanta para salir campeón, entonces que pase lo mismo acá en la liga de México

sabiendo que lo único por lo que se juega es el título va a hacer que la cabeza de los jugadores

cambie, van a estar preocupados por el título", aseguró.

El Tri

El defensa de los "Canes Aztecas" no descartó naturalizarse mexicano y así ser parte de la

Selección Azteca.

"Si se dan los papeles, si veo que por ahí no tengo ninguna chance en la selección de mi país y acá

me aceptan de la mejor manera, sí, claramente que lo pensaría. Deportivamente es un gran

crecimiento. No me ha llegado ninguna propuesta de nada, pero sí lo he escuchado" indicó a TNT

Sports.

"No me ha llegado nada como para decir lo pongo arriba de la mesa y me pongo a pensar. Hasta

ahora a todos los países a los que voy intento de tratarlos siempre con mucho respeto porque es

lo que se merecen. Trato de siempre ser un buen ciudadano" agregó.

Disfruta a su familia

En el marco del confinamiento por el corinavuris, el ex River Plate aprovecha el tiempo para

convivir con su familia.

"Trato de disfrutar muchísimo a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a veces no tenemos tanto

tiempo por estar compitiendo, tratanos de divertirnos. En Argentina tomaron medidas necesarias

y estrictas y creo que las cifras son muy bajas para ser una población de 40 millones de habitantes,

creo que son 1800 contagiados y 80 muertos, allá hay una cuarentena obligatoria desde hace un

mes´´, explicó.

´´Yo creo que es un poco relativo (reanudación o anulación del torneo), dado que estamos en

instancia final de la Copa MX, no lo digo por nosotros, creo que se podría ajustar el calendario para

jugar entre semana, para poder acelerar el tema de los partidos, se jugó la mitad del torneo y me

parecería injusto para los punteros América o Cruz Azul, no recuerdo quien vaya en primero,

también para los que están peleando un lugar. Me parecería injusto que no haya ningún premiado

y que haya clasificación directa de los primeros ocho lugares, entonces creo que se tendría que

reajustar el calendario´´, concluyó.