Tiene Xolos complicada duelo

El partido se jugará en el Estadio Caliente

TIJUANA. - Xolos de Tijuana buscará regresar a la senda de la victoria este viernes cuando se vea las caras ante Rayados de Monterrey en punto de las 19:06 horas en el marco de la fecha 8 del torneo Guard1antes 2020 de la Liga MX.

Los "Canes Aztecas" han tenido un mal torneo dado que solamente han cosechado 7 puntos de 2 victorias, 1 empate y 4 descalabros, además de 5 goles a favor por 12 en contra.

Los "Rayados" tiene 12 unidades de 3 victorias, 3 empate y 1 derrota, además de 12 goles a favor por 8 en contra.

El seno del plantel reconoce la importancia de los tres puntos en juego y la motivación para salir a ganar está a flor de piel en el equipo, así lo detalló el defensa tijuanense Víctor Guzmán, quien debutó en Primera División en el arranque de este torneo.

"Esperamos un partido muy peleado", adelantó Víctor. "Monterrey tiene su jerarquía, es un gran equipo, tenemos que contrarrestar sus virtudes, son peligrosos en el contraataque, pero nosotros a hacer lo nuestro, más allá de lo que pueda hacer el rival está lo que nosotros podamos hacer en la cancha", agregó.

Tras recibir la confianza para debutar en el Máximo Circuito y después de tener regularidad en esta primera parte del certamen, el zaguero de 18 años se dijo agradecido de poder cumplir el sueño de estar en la elite del balompié profesional.

"Me siento agradecido por la oportunidad, no es fácil debutar a un jugador de titular, es admirable lo que hace el profe (Pablo Guede), me estoy ganando la confianza en la competencia interna que es muy fuerte, le he aprendido mucho a mis compañeros, ellos han sido muy importantes para poder tener esta oportunidad", argumentó.