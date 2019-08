"Tenemos que ganar": Ángel Sepúlveda

El delantero coincidió con Kevin Balanta sobre la importancia de los tres puntos ante la UNAM en la Fecha 4 del Apertura 2019.

Tijuana, Baja California, 6 de Agosto de 2019._ El Club Tijuana se

mentalizó de cara al siguiente compromiso en la LIGA MX-Apertura 2019,

en la que recibirán la visita de los Pumas de la UNAM el próximo viernes

9 de Agosto en la Fecha 4 de la LIGA MX-Apertura 2019.



Tras la práctica de este martes en la Frontera, los Xoloitzcuintles

Ángel Sepúlveda y Kevin Balanta, analizaron el accionar del Club Tijuana

y del panorama previo al choque ante el cuadro universitario que se

jugará en la cancha del Estadio Caliente.



"Tenemos que salir a ganar a como de lugar", adelantó Sepúlveda. "En

los últimos dos partidos de Liga hemos hecho buenos partidos, pero no

los reflejamos en el marcador, esperamos contra Pumas dar un buen

espectáculo para nuestra afición en Tijuana", agregó el atacante quien

ya tiene un gol en su cuenta como Xoloitzcuintle.



De igual forma, Ángel resaltó la competencia interna que existe en el

plantel Rojinegro. "Hay mucha calidad en el planten de medio campo hacia

delante y en la defensa, varios extranjeros, pero uno tiene que buscar

siempre seguir trabajando y dar su mejor esfuerzo para con trabajo

conseguir jugar la mayor cantidad de minutos posibles", agregó

Sepúlveda.



En tanto, el colombiano Kevin Balanta habló sobre su actualidad en el

equipo fronterizo y dijo sentirse ya con la consciencia más clara de

como es el fútbol mexicano. "Mi presente está en Tijuana", dijo Kevin.

"Estoy contento con el rendimiento que se ha venido teniendo con los

partidos de titular que he tenido, espero seguir por el mismo camino y

responder a la confianza que me ha brindado el profe Pareja", concluyó

Balanta.



Los Xoloitzcuintles continuarán este miércoles en Tijuana con los

entrenamientos previos al choque ante la UNAM.



