Tendrá War Boxing velada de 15 peleas

Las acciones serán este sábado

TIJUANA. - La función de boxeo profesional de War Boxing Promotions que preside Ernesto Neri tendrá 15 peleas y será encabezada por la pelea entre Emilio Bojórquez y Daniel Armando Valenzuela.

En conferencia de prensa, Ernesto Neri dio a conocer que tendrá peleadores, principalmente, de California, Sonora y Baja California. La velada será este sábado 14 de septiembre en la Arena Big Punch, a partir de las 20:00 horas.

"Creo que vamos a tener un lleno, ya casi no hay boletos. Estoy muy contento también porque tenemos combates que prometen mucho y que seguramente habrá varios donde se tendrá que ir hasta la decisión", comentó Neri en rueda de prensa.

Emilio tendrá su segunda pelea profesional en su campaña de regreso y lo hará ante un experimentado como Joel Juárez. La pelea es a seis rounds en peso pactado de 66 kilogramos.

Bojórquez cuenta con un palmarés de 22 victorias con 2 descalabros sin empates, mientras que Daniel Valenzuela con números de 36-38-2.

En la pelea semifinal, Luis Ángel "Bofo" Viedas se medirá a Artemio García a ocho rounds en peso pactado de 60 kilógramos. El primero tiene números 24-9-1, mientras que el segundo cuenta con 23 peleas profesionales.

Esta pelea será por un reconocimiento de la empresa al igual que el combate entre Ángel Bárcenas y Emanuel Africano.

Peleas de la velada

Luis Ángel Viedas vs. Artemio García

Emilio Bojórquez vs. Daniel Valenzuela

Cristian Olivas vs. Joel Juárez

Ángel Bárcenas vs. Emanuel Africano

Alexander Castro vs. Yahir Mendoza

Rafael Ríos vs. Román Borquez

Joshua Conley vs. Luis Bojórquez

Erick González vs. José Aguirre

Jorfe Vázquez vs. Alfonso Ramírez