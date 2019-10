Tendrá Combate Américas primera título femenil

La velada será en Texas

NUEVA YORK.- Combate Américas, la principal promotora hispana de Artes Marciales Mixtas (MMA) del mundo, anunció hoy la pelea por el primer campeonato mundial femenil y duelo co estelar del esperado evento; Tito vs. Alberto - What Side Are You On?, del próximo sábado 7 de diciembre en vivo, en pago por evento desde la Payne Arena de McAllen, Texas.

En la batalla por el campeonato mundial de peso paja de Combate Américas (115 libras) estarán la invicta Melissa "Super Mely"; Martínez (6-0) y la feroz Desiree "Dirty Dez" Yáñez (5-1).

"Este será un enfrentamiento épico: "Super Mely" contra "Dirty Dez", México contra Texas, en la primera pelea por el título mundial femenil de Combate Américas en la historia, justo en la frontera entre Estados Unidos y México, en McAllen", dijo el CEO de Combate Américas, Campbell McLaren.

A los 21 años, Martínez, de la Ciudad de México, intentará convertirse en la campeona mundial hispana más joven en la historia de las MMA.

Desde su debut, Melissa ha demostrado se runa de las mejores peleadoras libra por libra en México y ha sido imparable hasta el momento, logrando cinco de sus seis victorias por (T)KO, basada en su técnica de Muay Thai.

De manera similar, Yáñez, de Waco, Texas, de 29 años, demostró ser una verdadera amenaza en su debut dentro de Combate Américas en Hidalgo, el pasado 21 de junio, pulverizando a la invicta mexicana Paulina Vargas con una sumisión técnica (lesión) en el tercer asalto de su enfrentamiento.

La convincente victoria sobre Vargas extendió la racha de Yáñez a cuatro triunfos consecutivos.

Además, este día también se anunció la pelea en peso pactado de 118 libras entre la ex campeón mundial de lucha libre y boxeadora profesional invicta "Sexy" Dulce García (1-0) (anteriormente conocida como "Sexy Star" en Lucha Underground) y Marisol Ruelas (1-2).

García, de 37 años, oriunda de Monterrey, N.L., México, fue la primera campeona mundial femenil en la serie de televisión Lucha Underground y tiene un récord impecable de 5-0 en el boxeo profesional.

García se convirtió oficialmente en atleta profesional de tres deportes luego de hacer su debut en las MMA bajo la promoción de Combate Américas el 12 de abril pasado, en un duelo ante Mariana Ruiz Ávila a quien derrotó por decisión unánime.

Por su parte, Ruelas es un prospecto de 22 años que lucha en Chicago y busca recuperarse de una derrota por TKO (golpe de rodilla) ante Criszaida Adames el pasado 1 de septiembre.

Antes de la derrota, Ruelas había obtenido una impresionante victoria por sumisión (estrangulamiento por detrás) sobre Corrie Ward en lo que marcó su debut en Combate Américas el pasado 29 de marzo.

El evento estará estelarizado por el duelo entre el miembro del Salón de la Fama del UFC, Tito Ortiz (20-12-1), de Huntington Beach, California, y el campeón de peso pesado de la WWE y ex peleador de PRIDE y DEEP MMA, Alberto "El Patrón"; Rodríguez (9-5) (anteriormente "Alberto Del Río" de la WWE), de San Antonio, Texas, desde San Luis Potosí, SLP, México.

Las peleas adicionales para "Combate Américas ´Tito vs. Alberto - What Side Are You On?´" serán anunciadas más adelante.

