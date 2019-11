Tatis Jr., finalista a Novato del Año

Junto a Alonso y Soroka

TIJUANA- A pesar de que solamente participó en 84 juegos en la temporada 2019, debido a las lesiones que lo aquejaron a lo lago de la campaña, el campocorto dominicano Fernando Tatis Jr. es uno de los finalistas para ser considerado como el Novato del Año de la Liga Nacional.

El jugador de 20 años se encuentra en la terna junto al primera base de Mets Pete Alonso, catalogado como el amplio favorito, y al diestro de Braves de Atlanta Mike Soroka. El ganador será anunciado el próximo 11 de noviembre a las 15:00 horas través de MLB Network.

Su audacia para correr las bases, su impresionante defensa, así como su poderío al bat, fueron algunos de los factores que convirtieron a Tatis Jr. en uno de los jugadores más emocionantes de ver en el deporte; una lesión en la parte baja de la espalda fue la razón que obligó al joven a mantenerse fuera de actividad desde poco después del arranque de la segunda mitad de la campaña.

Durante la temporada, Tatis Jr. presentó números de .317/.379/.590 con 22 jonrones y 16 bases robadas, en camino para convertirse en el jugador más joven en obtener un título de bateo. De ganar, el dominicano sería el primer jugador de Padres en lograr el reconocimiento desde que Benito Santiago lo ganara en 1987.

"Me he enamorado de esta ciudad", compartió Tatis Jr. después del último juego de los "Frailes" como local en la temporada, "me he enamorado de estos aficionados, todos están locos allá y me agrada. Me gusta como me han tratado, como me perciben. Esperemos que sea el comienzo de algo bueno por un largo tiempo".