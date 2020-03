Tania Enríquez pelea este viernes ante Elizabeth López

"La Chula" quiere brillar en velada de JAB

TIJUANA. - Más pareja no puede estar la pelea de boxeo profesional entre Tania "La Chula" Enríquez y Elizabeth "Veneno" López que se verán las caras este viernes 6 de marzo en el Salón Diamante Quartz Hotel Tijuana en el marco de la velada "Fight night at the border" presentado por JAB Promotions, luego de que ambas registran lo mismo en La romana.

Tanto Tania, como Elizabeth registraron 49 kilógramos, así que la pelea va a 10 rounds por el cetro Continental del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en ingles).

Tania tiene palmarés 15 victorias de las cuales 7 han sido antes del límite sin derrotas ni empates para 65 rounds como boxeadora profesional y un porcentaje de nocaut de 50.

Elizabeth López cuenta con números de 7 victorias de las cuales 1 ha sido antes del límite con 2 descalabros y 4 empates para 75 rounds como boxeadora profesional con un porcentaje de 7.69.

Tania viene de derrotar por decisión unánime a Ana Victoria Polo, luego de que los tres jueces entregaran tarjetas de 60 puntos a 54.

Elizabeth viene de dar cuenta de Estefanía Orozco por la vía de la decisión unánime, luego de que los tres jueces marcaran tarjetas de 60 unidades a 54.

Elizabeth tiene ventaja en el aspecto de que ya sabe lo que es pelear por un cetro del CMB, dado que el pasado 27 de abril se vio las caras ante la nipona Kasumi Saeki en Osaka, logrando la victoria la última mencionada por nocaut.

La velada estará iniciando a las 19:00 horas.

Peleas de la velada

Tania Enríquez vs. Elizabeth López

Abraham Rodríguez vs. German Valenzuela

Vicente Portillo vs. David Feliz

Juan Carlos Burgos vs. Jesús Antonio Rubio

Ricardo Urías vs. Manuel Salvador Manzo

Rolando Luna vs. Sergio Hernández

Isaac Lucero vs. Oliver Domínguez

César Lozano vs. Samuel Cuevas