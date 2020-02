Superan Escárrega y Quintanar báscula

TIJUANA- Edgar "Smooth" Escárrega y Fabián "Aniquilador" Quintanar superaron la romana para su duelo de Campeonato Ligero de esta noche, cuando se llevará a cabo la función de Artes Marciales Mixtas (MMA) profesionales "UWC: Bloody Valentine, Part Deux".

El monarca Escárrega marcó 153.6 libras mientras que el retador Quintanar estuvo en 154.6 libras para recibir ambos luz verde de parte de la Comisión de Box, Lucha Libre y AMM de Tijuana para su combate del sábado.

La Ceremonia de Pesaje se llevó a cabo ayer en el vestíbulo del Auditorio Municipal de Tijuana, aposento que albergará cuatro peleas de campeonato, así como otras cinco peleas, todas aprobadas.

"Sabía que no iba a tener problemas para dar el peso, desde la semana pasada que cerré mi campamento estaba en el peso que mi entrenador, Kevin Amador, y yo teníamos en mente para no batallar en la báscula", señaló Escárrega.

El ensenadense agregó, "ahora a descansar y alistarme mentalmente para mi primera defensa del Campeonato UWC, voy con todo, me siento fuerte y la pelea va dedicada a mi familia y a toda mi gente de Ensenada".

El campeón posee marca profesional de 8-3-1 y será su primera defensa tras ganar el cetro el 24 de agosto del 2019 en "UWC: Legacy", algo que hizo por decisión unánime aunque ya dijo que para esta ocasión no quiere dejarlo en manos de los jueces.

"No me gusta hablar mucho, eso lo hago en la jaula, estoy en peso, ahora solamente resta mi trabajo del sábado (hoy) en la jaula de donde saldré con el Campeonato de UWC, algo que desde hace mucho he anhelado", declaró Quintanar.

Por su parte el integrante de Reyes Gym y Alliance MMA, cuenta con récord de 14-4-0 y ha forjado larga carrera dentro de la jaula de UWC pero esta es apenas su primera oportunidad por un título de la empresa Ultimate Warrior Challenge México.

La cartelera

La semifinal de la noche será por el Campeonato Pluma de la compañía donde el monarca Luis Meraz (4-0-0), de Entram Gym, marcó 143.2 libras, bien dentro del margen, y el retador Miguel Enrique Torres (4-4-0), de Demons MMA, llego en 143.4 libras.

Para el cetro Mosca tampoco hubo problema al estar el francés Antoine Hidrio (5-2-0), de American Kickboxing Academy (AKA), en 124.4 libras y Jesús Aguilar (3-1-0), de Victory Fight Club, de Ensenada, sin líos en 123.6 libras.

Mientras que para el Campeonato Completo que por primera ocasión se disputará, Jesús "Tanque" Navarrete (4-0-0), de Entram Gym, llegó en 261 libras y en 259.8 libras Antonio "Ninja" Malacón (5-1-0), de Spartan MMA, de Culiacán, Sinaloa.

Otras cinco peleas completarán la primera función de MMA en Tijuana del 2020, con los boletos ya a la venta a través de Taquilla Express, ya sea en su página oficial ( www.taquillaexpress.com ) o en las taquillas del Grand Hotel, Hotel Real Inn y en el mismo Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno.

El costo será de mil pesos para primera fila, 800 pesos en el resto del piso, 500 en la sección de preferente numerado y entrada general está a 190 pesos.