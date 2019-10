Suma Cetys cuatro triunfos en Liga ABE

TIJUANA- Después de dos resultados positivos en la semana anterior, no había pretexto para que Cetys Universidad bajase el ritmo de juego que lleva en la presente temporada de Liga ABE.

Una defensa ordenada, rebotes bajo el aro y buena rotación de jugadoras son parte de lo que ha mostrado la quinteta. A eso se le debe agregar el discurso que ha dado el entrenador César Valencia durante el medio tiempo, pues la cosecha de unidades en cada tercer periodo ha sido muy destacada.

"Se dieron los resultados que esperábamos. Pensamos que el duelo contra UAZ sería más duro pero no fue tanto, eso nos aportó buen impulso para encarar el compromiso contra La Salle-Bajío. No me gustó la relajación ofensiva en el cuarto periodo, pero estoy contento con lo que hicieron en el tercero que dio rumbo a las victorias", mencionó Valencia.

En el primer encuentro del pasado fin de semana, Zorros Femenil derrotaron a Tuzas UAZ por 91-56 ante buena asistencia en el Gimnasio-Auditorio "Rodrigo Valle Hernández". Fernanda Gil y Daryana Díaz hicieron cada una 13 puntos, Alejandra Arreola con 11, Saraí Flores con 10 y otros 10 de Andrea Rosales. Stephany Chávez hizo 21 por las visitantes.

En la jornada dominical, las locales consiguieron su cuarta victoria de la campaña sobre Felinas de La Salle-Bajío por 61-48. Jessica García lideró la caja anotadora con 13 unidades, Díaz con 10, Arreola puso 9, ocho de Itzel Figueroa y seis de Gil. Por las guanajuatenses destacaron Jimena Abarca con 13 y Marlén Herrera con 12.

Cetys visitará este sábado 5 de octubre (9:30 horas) a Águilas UPAEP y a Tigresas UMAD el domingo 6 (9:00 a.m.), volviendo a casa hasta el próximo sábado 26 del mes en curso. (AMS)