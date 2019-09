Soto debutará en el boxeo profesional

TIJUANA. - Luego de una respetable carrera como boxeador amateur, este sábado 21 de septiembre en la Arena Big Punch debuta el joven Juan Soto en el marco de la segunda velada de la naciente empresa de box profesional Sed de Guerreros.

Juan Soto estará peleando ante el también debutante Miguel Ángel López, la pelea será a cuatro vueltas en peso Crucero. "Voy a llegar muy bien preparado, como en todas mis peleas, como cualquier boxeador que tiene la misión de pelear a nivel profesional", comentó Soto un poco nervioso. "He estado hecho todo lo que me ha pedido mi esquina, en el sparring me ha estado los compañeros amateurs", agregó Juan. "La pelea se la dedicó a mi mamá, mi familia que siempre han estado para mí.

Una mención especial para mis amigos", concluyó. La velada será encabezada por la pelea de peso completo entre Guillermo Casas y Jesús Francisco Soto, el primero tiene palmarés de 8-2-1, mientras que el segundo de 4-1-0.