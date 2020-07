Son escuchadas las peticiones de luchadores

Señala el Regidor Raúl Vera Rodríguez

ENSENADA.- Con la finalidad de buscar mejorar las condiciones para que los luchadores porteños puedan practicar su deporte, logramos reunir a la Comisión de Box y Lucha Libre, Inmudere y la Unión de Luchadores Profesionales y Amateurs de Baja California, informó Raúl Vera Rodríguez, presidente de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento.

"Estamos muy contento porque las gestiones se vuelven realidad, ya que logramos reunir a representantes de la Unión de Luchadores Profesionales y Amateurs de Baja California con Aarón Cota, dirigente de la Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas y la Directora de Instituto Municipal del Deporte, Laura Marmolejo Toscano con quien se abrió la posibilidad de que docenas de deportistas de estas ramas utilicen el gimnasio instalado en el gimnasio de El Sauzal para practicar sus deportes, ya que este ring cumple con las especificaciones necesarias", comentó el regidor Vera Rodríguez.

El presidente de la Comisión del Deporte, señaló "Esta reunión se dio, luego de que unas semanas atrás se acercaron a la Comisión de Deporte de la cual soy presidente, los directivos de la Agrupación de Luchadores, y en la que me comprometo a buscar instalar una mesa de trabajo para buscar junto las autoridades deportivas correspondientes un lugar donde puedan practicar y exhibir a la comunidad su deporte; también, para que no les cobren tan caro cuando organizan un evento, ya que se trata de ensenadenses que no cuentan con gran respaldo económico.

"Lograr un convenio de uso del gimnasio de El Sauzal con el Inmudere y con la Comisión de Box Lucha y Libre y Artes Marciales Mixtas realizar una mesas de trabajo para hacer algunas adecuaciones a la reglamentación que beneficien a los atletas, como lograr la formación de una academia para jóvenes que gusten de este deporte del pancracio, fueron los principales temas que se trataron en esta reunión", dijo el regidor Raúl Vera.

Por último el presidente de la Comisión de Deporte del Ayuntamiento mencionó "He estado inmerso en otros temas como Seguridad Pública, pero sin descuidar los temas estructurales de la Comisión Del Deporte, donde aún tenemos muchos temas trabados a causa de la emergencia sanitaria que se vive en estos momentos".