"Sin pretextos ante Atlas": Jonathan Orozco

Xolos recibe a Atlas este sábado

TIJUANA. - El hecho de que Xolos de Tijuana no haya tenido partidos de preparación, no es pretexto para no sacar la victoria ante Zorros del Atlas este sábado en el Estadio Caliente en el marco de la fecha del torneo Guard1anes 2020 de la LIGA MX.

También el portero recién incorporado al conjunto Rojinegro destacó la mentalidad del grupo de cara al inicio del campeonato: "jugar en equipo será la clave en el torneo", adelantó el cancerbero.

Orozco estuvo en conferencia de prensa de manera electrónica en la Sala de Prensa del Estadio Caliente, en donde charló con medios de comunicación y reveló los objetivos primarios del equipo. "Queremos estar dentro de los primeros lugares, queremos terminar entre los cuatro primeros, es el objetivo del grupo, meternos a la liguilla y de ahí buscar trascender, tenemos un gran equipo y un gran entrenador para lograrlo", comentó.

Para Jonathan, contar con Pablo Guede en la Dirección Técnica es contar con un entrenador enérgico, con la convicción de jugar bien al futbol para sumar los resultados. "Tener un entrenador abierto y pleno como Pablo le viene bien al equipo, una cosa es lo que hace dentro de la cancha, pero vale mucho lo que hace fuera de la cancha, es alguien que charla contigo y te da confianza", agregó.

Jonathan destacó el gran equipo que se ha conformado previo al arranque del siguiente torneo. "Aportamos más cuando jugamos en equipo, eso es lo más importante, todos los compañeros hemos entendido que individualmente no se gana un torneo, se gana en grupo y al que le toque jugar lo tiene que hacer de la mejor manera y ver por el bien del equipo", concluyó.