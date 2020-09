¡Sin favoritos!

Este miércoles función de JAB Promotions

TIJUANA. – Luego de lo parejo que se vieran en la ceremonia de pesaje, este miércoles se dará una función de boxeo profesional donde no hay un claro favorito en el marco del evento de box profesional "Fight at the border" que organiza JAB Promotions, de Frank Carillo.

La velada será en el Crea, a partir de las 14:00 horas. Este martes, el pesaje fue en el Hotel Quartz, donde todos los participantes se presentaron un físico que solamente se da producto del sacrificio y trabajo diario.

La pelea estar será por el Campeonato Nacional, mismo que regresa a Tijuana luego de una larga espera, ya que fue hace 25 años cuando se disputo este título, cuando Erik Morales dio cuenta de a Enrique Ángeles por el título súper gallo.

Este Campeonato Nacional será en la división de los pesos súper medios por el cual se estarán viendo las caras Marcos Vázquez y Gabriel "Drago" López a 12 rounds.

Vázquez sube al ring con récord de 16 victorias, 8 han sido antes del límite, sin derrotas y 1 empate.

Gabriel tiene palmarés de 10 victorias, 7 han sido antes del límite, 3 descalabros sin empate.

La pelea que tiene todo para ser la mejor de la tarde es Melissa "La Leona" Meraz contra Tania Enríquez a seis rounds en peso Mosca.

La tijuanense tiene números de 16 victorias, 8 antes del límite, sin derrotas ni empates, mientras que la cachanilla cuenta con 8 triunfos, 1 ha sido antes del límite, sin derrotas ni empates.

La tercera pelea en importancia es Vicente "Suavecito" Portillo, quien tiene récord de 9 victorias, 5 han sido antes del límite, sin derrotas ni empates, en contra de Jesús Antonio Rubio, el cual figura con récord de 10-3-1, 7 Ko´s.

En otra de las peleas de la velada, Ricardo "Explosivo" Urías (6-0-1, 5 Ko´s) contra Gregorio Ronquillo (5-2-2, 4 Ko´s) y Isaías "Bestia Junior" Lucero contra Jesús Antonio Camacho (11-27-1, 11 Ko´s)

La función será sancionada por la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, que encabeza el ingeniero Carlos Labastida.

Peleas de la velada

Marcos Ramón Vázquez vs. Gabriel "Drago" López

Tania "Chula" Enríquez vs. Melissa "La Leona" Meraz

Vicente "Suavecito" Portillo vs. Jesús Antonio Rubio

Ricardo Explosivo" Urías vs. Gregorio Ronquillo

Isaías "Bestia Jr." Lucero vs. Jesús Antonio Camacho