"Serán grandes peleas": Abundis

La velada se realizará este sábado en El Foro

TIJUANA. - Luis Abundis, representante en México de Toscano Boxing Promotions, adelantó que la velada de "Futuros Campeones 2" a realizarse este sábado 5 en El Foro, a puerta cerrada, tendrá grandes peleas.

"Serán peleas muy fuertes y explosivas; hay varios duelos entre invictos y todas tiene un gran nivel", reveló Abundis en entrevista con El Mexicano.

La velada será pago por evento a través de Best in Boxing con un costo de alrededor de 200 pesos, dado que la afición no puede estar en el escenario por la nueva normalidad que ha generado el Covid-19.

"Vamos a tener cuatro peleas gratuitas y, a partir de la quinta, viene el pago por evento. La gente podrá disfrutar de una gran cartelera", sumó Luis durante la entrevista. Un atractivo especial de la velada es el duelo entre el ex campeón del mundo Alejandro "Cobra" González y el cinco veces monarca Manuel "Mantecas" Medina, quienes se volverán a ver las caras luego de 25 de años de haberse enfrentando por el título del CMB, así que es una especial de revancha.

"Es una pelea que el público nos estaba pidiendo, dado que el combate es como una revancha y se nos dio, gracias a Dios, aquí en la empresa", indicó Luis Abundis.

Jorge Toscano, presidente de Toscano Boxing Promotions, indicó "es una cartelera muy buena; hay muchos jóvenes que se presentan con palmares invicto, lo ponen en riesgo, peleas muy parejas y el agregamos la exhibición entre Manuel y Alejandro. Se va poner muy bueno". agregado de la velada de boxeo profesional son los mil dólares que se darán al mejor nocaut de la noche. "La idea de este premio es impulsar el deporte y que los muchachos le echen ganas; solamente es apoyar a la raza", concluyó.

La pelea estelar de la función es entre Ángel Francisco Ramos y Jorge Juan Ignacio Villalobos, misma que es en peso mosca. Los participantes tendrán este viernes su primera prueba cuando se lleve a cabo la revisión médica y pesaje del evento, a partir de las 12:00 horas.