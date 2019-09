Será de primer nivel II Obesity Not 4 Me 10K

TIJUANA- Mañana se llevará a cabo la segunda edición de la carrera atlética Obesity Not 4 Me 10K, evento que contará con el respaldo del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana (Imdet) y que reunirá a 2 mil corredores, de los cuales 100 son considerados de nivel élite.

Campeones panamericanos tales como el mexicano Fernando Daniel Martínez, quien este año ganó oro en los 5 mil metros en Lima; el olímpico Juan Luis Barrios o la subcampeona panamericana en 10 mil metros Risper Biyaki Gesabwa, son algunos de los atletas que se darán cita mañana al evento pedestre, en el que también participarán los locales Daniel "Pollito" Valdez de Mexicali y el tijuanense Raymundo "Rayo" Torres.

"Agradezco al Instituto Municipal del Deporte por el apoyo que nos han brindado porque este proyecto se inició gracias a ustedes", comentó en rueda de prensa el doctor Alberto Michel, director de Obesity Not 4 Me, "la gente de Tijuana está muy contenta por la calidad de corredores que vienen, tanto nacionales como internacionales".

La competencia comenzará en punto de las 07:00 horas y presentará la misma ruta del año pasado en la Tercera Etapa del Río Tijuana, con la diferencia de que en esta ocasión tendrá un tiempo límite de una hora para llegar al kilómetro 6. El trayecto cuenta con el aval y la certificación de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF)

"Es una carrera de calidad y tiene que haber un tiempo para proteger a los corredores, las vialidades no pueden estar cerradas todo el tiempo", señaló Gerardo Medina, presidente de la Asociación Estatal de Atletismo. Por su parte Pedro Aranda, representante de Obesity Not 4 Me añadió, "son carreras de alto nivel y la ciudadanía de Tijuana tiene que acostumbrarse a eso. En el área del SITT nos autorizaron una hora, misma que consideramos necesaria".

Este año los registros para participar en el evento se agotaron en cuatro horas, por lo que hoy habrá reasignación de números al término de la entrega que tendrá lugar en la Unidad Deportiva CREA. La entrega de números se llevará a cabo desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, en tanto que la reasignación tendrá lugar de las 17:00 a las 18:00 horas.

Los premios