Selección Mexicana de Baloncesto sin entrenador para Panamericanos

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana de Baloncesto sigue sin definir a su entrenador para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Aunque la titular de la Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba), Xóchitl Lagarda, adelantó que están "muy cercanos a que sea Iván Déniz", el combinado tricolor aún no tiene certeza de quién estará al frente, a poco más de un mes de la jornada inaugural.



Déniz, quien funge como seleccionador de la absoluta, se encuentra fuera de México y será en la semana cuando se oficialice si el español toma las riendas para la justa, de acuerdo con la expresidenta de la Comisión de Educación en Coparmex.



Con respecto a los jugadores con posibilidad de asistir a Panamericanos, la dirigente señaló que se hizo una convocatoria de 24, entre los que están considerados Gustavo Ayón y Jorge Gutiérrez, miembros de la generación dorada en el basquetbol nacional. "Ojalá acepten representar a su país", indicó.



Por el otro lado, Gael Bonilla, la joven promesa mexicana, no tendrá acción en la capital peruana. "Desafortunadamente, hace meses se entregó una lista de 45 pre-seleccionados, que no se puede mover, y ahí Gael no estaba contemplado", confesó Lagarda.



Horacio Llamas, primer mexicano en jugar en la NBA, opinó que el reto para Panamericanos es "muy grande, porque es un equipo joven", al tiempo que recalcó la necesidad de acordar con un entrenador cuanto antes, si se busca pelear la medalla de oro.



El director ejecutivo de FIBA Américas, Carlos Alves, criticó la ausencia de México en la Copa Mundial de Baloncesto 2019, a celebrarse en China durante agosto y septiembre próximos.



"Me molesta mucho no ver a México en el Mundial", dijo el brasileño, en el marco de la presentación del Youth Elite Camp FIBA, que se llevará a cabo en la Ciudad de México este fin de semana y cuyo objetivo es el desarrollo del talento juvenil.



Consecuencia de ello, Alves lanzó un reto a las autoridades del baloncesto mexicano (Ademeba y Conade): "El desafío es ver a México en el Mundial de Filipinas y en los Juegos Olímpicos de París".





"Estoy segura de que vamos a participar en todos los próximos eventos internacionales: mundiales y olímpicos, en todas las categorías"

, pronosticó la titular de la Ademeba, Xóchitl Lagarda, quien agregó que el organismo que preside necesitará del apoyo de los sectores público y privado para sacar adelante al basquetbol.



El exjugador Horacio Llamas destacó la importancia de trabajar con categorías menores para encontrar a los jóvenes mexicanos que puedan sustituir a la generación actual, considerada la mejor en la historia.