Se están ahogando propietarios de canchas privadas

Lanzan grito de auxilio a las autoridades municipales

ENSENADA.- Propietarios y promotores deportivos de canchas de fútbol de este puerto enviaron un grito de auxilio a las autoridades municipales, en espera de tener esperanza que les permita volver a la actividad, luego de casi tres meses de cierre por la contingencia causada por el Covid-19.

La reunión que fue convocada por el regidor de la Comisión Del Deporte de Ensenada, Raúl Vera Rodríguez, asistieron Roque Cruz, "Cancha Premier) Juan "Conejo" Herrera (Liga de futbol Big Master), Javier Campos (Sports Center), Renzo Elizondo (Baja Showbol), además de la promotora Blanca "Peque" Ramos y Carlos Evangelista en representación de la Liga Infantil y Juvenil de fútbol.

Roque Cruz de la Cancha Premier abrió diciendo "Estamos pidiendo auxilio, ya que nos estamos ahogando y nos dejan sin esperanza, ya que quieren que abramos hasta septiembre y no es posible, ya que los ahorros que teníamos se nos fueron en renta, pagos de servicios y salarios y no tenemos nada, es por eso que estamos dando gritos de auxilio, ya que el gobierno no apoya a las ligas deportivas".

"Que nos den una fecha pronto para reanudar cuando el semáforo este en naranja y poder volver con el protocolo debido de medición de temperatura y gel antibacterial, nos hemos quedados callados mucho tiempo pero ya basta" señaló el propietario de la cancha Premier.

Por su parte Javier Campos de la cancha Sports Center, dijo "La necesidad de los futbolistas por regresar a patear el balón y la necesidad de los empresarios por rescatar sus espacios ya es un urgente"

"Aun cuando somos conscientes que la salud es primero, acataremos las instrucciones de la autoridades para abrir nuestras programaciones cuando el semáforo este en naranja, eso es lo que estamos exigiendo", termino diciendo Campos.

"La Liga de futbol Big Máster es la más afectada porque tiene jugadores de 60 años para arriba y todos quieren ya regresar a jugar, creo que el protocolo adecuado es llegar con cubrebocas, tomarles la temperatura, aplicarles gel y después del juego todos a retirarse, en cuanto a la aglomeración de espectadores, no existe este problema, ya que no hay afición", comentó Juan Herrera de la Liga de futbol Big Máster Oro.

En tanto que el presidente de la Comisión Del Deporte en el cabildo, Raúl Vera Rodríguez luego de escucharlos señalo "Si no los mata el Coronavirus lo hará el hambre y la crisis económica y tienen razón de estar molestos porque actividades no esenciales ya están operando con normalidad y el deporte que sirve para combatir la mayoría de las enfermedades ha sido abandonado por el Gobierno, desde los apoyos económicos, hasta las facilidades para volver a operar con las medidas de prevención".

"Como presidente de la Comisión Del Deporte, los apoyo y seguiré insistiendo para que el Alcalde y el Inmudere ofrezcan soluciones a este sector del deporte que literalmente está muriendo durante esta contingencia".

"Espero tener pronto noticias al respecto sobre esto antes de que más canchas, gimnasios y todo el sector deportivo se extinga".