Se consumó el fracaso de la Selección Femenil

No clasificó a la ronda de semifinales.

LUMA, Perú, agosto 3 (EL UNIVERSAL).- El triunfo de Paraguay sobre Jamaica 3-1, enterró en el fracaso a la selección mexicana femenil. El Tricolor al mando de Christopher Cuéllar, no clasificó a la ronda de semifinales, y quedó fuera de la oportunidad de ganar medallas.

"Esto es el colmo, algo tenemos que hacer nosotras, ya llevamos tres técnicos y los problemas siguen, esto es demás jugadoras", dijo una crítica Kenti Robles, al término del juego que las mujeres empataron ante Colombia.

México quedó fuera a pesar de hacer los mismos puntos de las cafetaleras, cuatro, pero la mayor diferencia de goles +2 y +1 dio el pase a las sudamericanas. México ganó el primer juego ante Jamaica 2-0, después perdió 1-0 ante Paraguay y empató a dos frente a Colombia. Por lo que quedaron fuera.

La selección había entrado al torneo por invitación, debido a que Canadá y Estados Unidos, que ganaron su boleto en la cancha, decidieron no acudir para concentrarse totalmente en el pasado Mundial de Francia.

No hay duda, la continuidad de Cuéllar está en el aire. "Los jefes serán los que hagan el análisis, uno está sujeto a eso. Entregaremos el informe y ellos decidirán".

