Se cancela Wimbledon por coronavirus

Tijuana.- Wimbledon confirmó que se canceló la edición 134 del abierto que se disputa en All England.

"Lamentamos que la Junta Principal del All England Club (AELTC) y el Comité de Gestión de The Championships hayan decidido hoy que The Championships 2020 se cancele debido a problemas de salud pública relacionados con la epidemia de coronavirus. El 134º Campeonato se organizará del 28 de junio al 11 de julio de 2021", dice la primera parte del comunicado.

Desde su primera edición en 1877, el torneo de los grandes más antiguo del tenis mundial, sufrió varias cancelaciones durante la Primera Guerra Mundial y seis veces tuvo que ser pospuesto en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 y 1945.