Se bajan dos jugadores más de Veracruz

La falta de compromiso de Fidel Kuri hace que más jugadores abandonen al equipo

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 19.- Los Tiburones Rojos de Veracruz no llegará con equipo completo a su último partido del Apertura 2019, el cual se llevará a cabo el próximo sábado en contra del Guadalajara en el estadio Akron.



A pesar de que no se haya hecho mucho ruido en los últimos días, el problema sigue. Fidel Kuri, quien se dice continúa de vacaciones o de gira en Europa..., no les ha pagado a sus futbolistas, quienes se encuentran desilusionados de recibir sólo el 10 por ciento de lo que les prometió el empresario, pero que legalmente es lo que está estipulado en su contrato registrado en la Liga Mx.



Por eso los jugadores han decidido abandonar el barco antes de que termine de hundirse. El chileno Bryan Carrasco decidió rescindir su contrato con el club, algo que legalmente puede hacer en el momento en que se cumplieron dos meses de no recibir paga.



Otro que también abandonó al equipo fue el español Abraham González, quien hace unas semanas había finiquitado el trato con el club escualo, pero había decidido permanecer con sus compañeros... Pero no aguantó más y decidió, mejor, decir adiós.



Estas dos bajas se suman a la del peruano Iván Santillán, quien fue el primero en rescindir el contrato con el club escualo. El volante ya está en Lima, Perú.



Quedan catorce días para la Asamblea de Dueños; el 3 de diciembre parece que será el "Día D" para los escualos, ya que se analizará si el club será desafiliado o no.



Los socios de la Liga Mx valorarán qué tanto les conviene seguir teniendo de socio a Kuri, quien en los últimos años ha demostrado no tener capacidad financiera para mantener al equipo, además de ser protagonistas de distintos escándalos que no han dejado nada bien parada a la Liga Mx y hasta la Federación Mexicana de futbol, entes que tuvieron que salir a rescatar al Tiburón y cubrir sus deudas con los jugadores... por lo menos las deudas debidamente registradas.



A esto hay que agregarle las amenazas que ha hecho el también político, en el sentido de que dirá secretos "oscuros" de la FMF, si es que lo quieren hacer a un lado. Así que poco a poco el Tiburón se ahoga, los jugadores se van y los pocos que quedan seguramente no continuarán.

Quizá, si ocurre un milagro, después de la junta del 3 de diciembre, Fidel Kuri pueda seguir con el equipo, pero la pregunta es... ¿tendrá jugadores para encarar el siguiente torneo? Porque no sólo es pagarle a sus futbolistas, sino también pagar deudas anteriores, las cuales no reconoce, y también librarse de sanciones que vienen desde FIFA.