Se abrirán 3 unidades en una primera etapa

Señala Laura Marmolejo titular de Inmudere

ENSENADA.- Las unidades deportivas a cargo del Instituto Municipal del Deporte y Recreación se irán abriendo paulatinamente dependiendo de cómo se vayan dando los cambios de semáforo que indican que la pandemia del COVID-19 vaya descendiendo en nuestro estado.

"Estamos aún en semáforo rojo con muchos contagios aún, pero la gente ya quiere regresar a la actividad física, pero los unidades aún permanecen cerradas, pero ya estamos viendo los protocolos que son muchos y muy específicos en lo general te lo marca el gobierno federal y la secretaría de salud y dicen los específico adecuarlo a su ciudad, no le quiten nada de lo que te marca el gobierno federal y pónganle lo que necesita en cada ciudad y en eso estamos trabajando", señaló Laura Marmolejo directora del Inmudere.

"Empezaremos en tres unidades deportivas y las abriremos cuando el semáforo este en naranja, no sabemos cuando pase eso, creemos podría ser a finales de junio y abriremos en una primera fase con Ciudad Deportiva, Sullivan y Francisco Villa, las albercas, los gimnasios al 30 por ciento y el uso de las pistas con sus requerimientos específicos y solo las utilizaran para caminar o trotar, a todos los usuarios se les tomará la temperatura se les dará gel sanitizante y la carta responsiva, donde las personas se comprometan a decirnos la verdad que se encuentra con buena salud y tendrán acceso las personas de 18 a 59 años en esta primera fase en grupo de 25 personas con turnos de 50 minutos en horarios de 6 a 11 de la mañana y 3 a 8 de la noche".

"Es importante que los promotores sepan que los deportes de conjuntos no están programados para regresar, si no hasta que el semáforo este en amarillo que vendría siendo mas o menos en septiembre ó octubre y no esto lo dicta en gobierno federal, quien es quien nos dicta la pauta, en las tres unidades que abriremos estará prohibido entrar a jugar, esperemos que la gente entienda", comento la directora de la paramunicipal.

Laura Marmolejo informo que a esta primera fase naranja se abre con atletismo, ciclismo, caminar, entrenamiento de fuerza general en gimnasio al aire libre, tenis, tenis de mesa y tiro con arco, en una segunda etapa con semáforo en amarillo se abrirán sumaran beisbol, futbol, fut sal, voleibol, waterpolo y ya en una tercera etapa que son con los deportes de mas alto riesgo con basquetbol, handball, boxeo, futbol americano y artes marciales.