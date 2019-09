Salsas Santa María tendrá duro compromiso

El sábado ante Naranjeros

ENSENADA.- Gran partido se espera este sábado cuando estén frente a frente las novenas de Salsas Santa María y Naranjeros, al continuar las acciones certamen de bola bofa del torneo Verano 2019, promovido por la secretaria de fomento al deporte del Sindicato Burócrata.

En la ronda de la jornada 11 la novena de Salsas Santa María saldrá el sábado en punto de las 12 del medio día al terreno de juego en busca del triunfo que les dé mejor colocación en la tabla de posiciones, ante un rival muy difícil como lo es el conjunto de Naranjeros.

Campo Burócrata

Viernes

18:00 Blue Jays vs Piratas

20:00 Chupers vs Rangers

Sábado

10:00 Bomberos vs Bad Boys

12:00 Salsas Santa Maria vs Naranjeros

14:00 Rockies vs Gallos

16:00 Tomate Una vs Sugar Daddies

Campo Cepillo Salgado

11:00 Clinica 25 vs Last Drop

13:00 Club Amigos vs Tatankas