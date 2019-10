Sale Dovalinas Girls por otra victoria

En softbol de Los Barrios de Maneadero

ENSENADA.- Las Dovalinas Girls buscaran continuar con su racha ganadora este día cuando salgan al terreno de juego del campo Manuel Mercado en punto de las 18:30 horas en busca del triunfo ante las Yankees, al continuar las acciones del softbol de Los Barrios de Maneadero.

La Dovalinas Girls viene de conseguir par de triunfos, por lo que buscaran continuar con ese paso en busca de mejor posición dentro del Grupo B del certamen denominado "Armando Ayala 2019".

En el segundo cotejo los protagonistas serán las novenas de Hernández y Little Queens, quienes se disputaran el triunfo valido para el Grupo A.

La jornada de esta semana del softbol de Los Barrios de Maneadero dirigidos por Israel Pimentel es la siguiente:

Martes

18:30 Dovalinas Girls vs Yankees Grupo B

20:00 Hernández vs Little Queens Grupo A

Miércoles

18:30 Maxi Powers vs Piménteles Grupo E

20:00 Transportes RW vs Leonas Grupo A

Jueves

18:30 Mantarrayas vs Monster Girls Grupo A

20:00 Yaquis R vs Marlins Grupo E