Rubio Rubin, jugador de la Semana 13

Destaca delantero de SD Loyal

TIJUANA- El delantero Rubio Rubin de San Diego Loyal Soccer Club (SD Loyal) fue nombrado como jugador de la Fecha 13 de la USL Championship, tras su destacada actuación en el duelo que sostuvo su equipo contra Phoenix Rising FC.

La USL Championship anunció al equipo de la Fecha 13 de la Temporada 2020, con el jugador del San Diego Loyal Rubio Rubin nombrado como jugador de la semana tras marcar un "hat trick" en el triunfo de 3-2 en calidad de visitante ante Phoenix el sábado por la noche.

Previamente llamado en siete ocasiones al equipo nacional de los Estados Unidos, Rubin se unió al SD Loyal el pasado mes de agosto reforzando el ataque de su equipo en la búsqueda de un lugar en los Playoffs de esta campaña.

Rubio marcó tres veces en el primer tiempo ante el Rising FC marcando así la primera derrota de este equipo en el Casino Arizona Field. Rubin ganó el 53 por ciento en las votaciones por su actuación.

Cameron Lancaster, del Louisville City FC finalizó en el segundo puesto con el 29 por ciento de los votos, marcando tres goles y una asistencia en dos partidos para el LouCity, quien tiene el Campeonato de Goleo de 2018, y en esta ocasión llegó a 50 goles en su carrera en el Championship.

El Jugador de la Semana en la USL Championship es seleccionado por el Panel Nacional de Medios de la USL, el cual es representado por cada sector de la competencia.

Durante la actual campaña, han sido reconocidos otros jugadores del San Diego Loyal como parte del equipo ideal en pasadas jornadas, incluyendo recientemente a Alejandro Guido, Elijah Martin y Miguel Berry durante la semana 12.

Esta es la primera ocasión que un elemento del equipo dirigido por Landon Donovan se alza como el Jugador principal de la Semana. El desempeño de Rubin contribuyó a que el Loyal se mantenga en la disputa por un pase a los playoffs.

USL Championship

EQUIPO DE LA SEMANA, Fecha 13

PT - Abraham Romero, LA Galaxy II: Romero registró ocho atajadas, dos despejes con los puños y una gran actuación para mantener a "Los Dos" con el triunfo de 3-2 ante Las Vegas Lights FC el pasado Sábado.

DEF – Forrest Lasso, Tampa Bay Rowdies: Lasso anotó una vez, marcó tres balones recuperados y cinco despejes, ganó cinco de ocho manos a manos y por aire fue impasable con cuatro balones ganados en cuatro saltos para ayudar al Tampa Bay a ganar 2-1 ante el Atlanta United 2.

DEF – Alex Crognale, Birmingham Legion FC: Crognale marcó dos goles y ayudó al Legion FC a contener los ataques del Miami FC con solo dos tiros permitidos, marcando seis despejes en una victoria de 4-0 como visitante ante Birmingham.

DEF – Sam Fink, Saint Louis FC: Fink scored a crucial game-winning goal in stoppage time to add to an earlier assist as Saint Louis kept its postseason hopes alive with a 3-2 victory against Sporting Kansas City II on Saturday night.

DEF – Aaron Maund, Charlotte Independence: Maund anotó el gol solitario en el triunfo de Independence ante North Carolina FC, en donde marcó seis manos a manos ganados de ocho, cinco de siete balones aéreos, realizó 11 despejes y completó 35 de 43 pases.

MC – Brian Ownby, Louisville City FC: Ownby registró un gol y dos asistencias en dos victorias de su equipo, completando 41 de 49 pases y logrando tres de cinco dribbles, marcando seis ocasiones creadas en el triunfo de LouCity ante Indy Eleven y Memphis 901 FC.

MC – Jorge Gonzalez, Portland Timbers 2: Gonzalez marcó dos goles y una asistencia en dos partidos, completando 50 de 60 pases, creando cinco ocasiones de gol en el triunfo del T2 ante Real Monarchs SLC, antes de perder ante Reno 1868 FC esa misma semana.

MC – Christiano Francois, Reno 1868 FC: Francois anotó dos goles en la victoria del Reno FC (5-2) ante Portland Timbers 2 el domingo pasado, además de participar en otro triunfo de su equipo ante el Tacoma Defiance. Completó 34 de 41 pases y registró cinco chances de gol.

DEL – Cameron Lancaster, Louisville City FC: Lancaster registró tres goles y una asistencia en dos partidos es ta semana ante Indy Eleven y Memphis 901 FC, para alcanzar 50 goles en su carrera en la USL Championship.

DEL – Rubio Rubin, San Diego Loyal SC: Rubin marcó un "hat trick" para el SD Loyal en el triunfo de 3-2 ante Phoenix Rising FC, para ayudar a marcar la tercera victoria del equipo en fila, manteniendo al cuadro de San Diego en la pelea por un lugar en los Playoffs de este año.

DEL – Alex Dixon, Hartford Athletic: Dixon anotó tres goles en dos partidos ganados para su equipo ante el New York Red Bulls II y Philadelphia Union II, lo que le permitió al Athletic clinch marcar un lugar en los Playoffs de su segunda temporada.

Suplente: Matt Cardone (SA), Younes Boudadi (RNO), Marcus Epps (POR), Augustine Williams (LA), Neco Brett (BHM), Jordan Perruzza (SA), Junior Flemmings (PHX)