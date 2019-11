Ronda por boletos semifinales y finales

En futbol Infantil y Juvenil de Pórticos

ENSENADA.- Tremenda ronda de partidos que estarán definiendo a semifinalistas y finalistas dentro de diferentes categorías del torneo 2019 de La Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar se estarán desarrollando este día en la cancha de la unidad deportiva de Pórticos del Mar.

Los conjuntos de Maneadero y Squalos están en la pelea por un boleto a la final de la categoría 2009-10, este encuentro está programado a las 12:10 horas.

En tanto que los equipos de Cuervos ante Halcones y Francia vs Negros Baja serán protagonistas de semifinales de la categoría 2003-04.

Programación

Sábado

Cancha Pórticos

09:40 Condors vs Wolves 2003-04

10:30 Cuervitos vs Condors 2005-06

11:10 Manchester vs León 2005-06

12:10 Squalos vs Maneadero 2009-10

13:00 Cuervos vs Halcones 2003-04

13.50 Francia vs Negros Baja 2003-04

Cancha Santo Tomas

15:30 Aquarius vs León 2011-12

14.10 Maneadero vs Arsenal 2011-12

Domingo

Cancha Pórticos

12:00 Arsenal vs Squalos 2007-08

12.45 Arsenal vs Condors 2005-06

13.30 Condors vs Wolves 2003-04