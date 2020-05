Rodolfo Martínez gran talento de Tiro Con Arco

Es clasificado a Juegos Nacionales Conade 2020

ENSENADA.- Rodolfo Martínez Chávez, tiene 13 años y se desarrolla dentro del deporte de tiro con arco en la modalidad de recurvo, donde ya ha tenido la fortuna de competir en eventos municipales, estatales, nacionales é internacionales, representando a Ensenada, Baja California y a su club COVI.

"Desde muy niño me ha interesado mucho este deporte y en octubre de 2017 en la escuela en la que estudio St. Patricks se abrió tiro con arco para Quinto año y fue como mi entrenadora me miró talento y me invitó a formar parte del equipo del Club COVI".

"Lo que más me gusta es de este deporte es que puedes conocer personas de diferentes partes, pasar tiempo con amigos y familia, tanto porque mi hermana y mi primo también compiten y por qué mis papás me apoyan llevándome a eventos", comento el pequeño Rodolfo.

"Aproximadamente entreno 9 horas a la semana, y cuando estoy cerca de una competencia importante me dedico a entrenar más, aun que ahorita estoy entrenando en casa a distancia con mi entrenadora Fernanda Villavicencio" señalo el integrante del Club Covi.

Rodolfo Martínez Chávez tuvo su primer competencia oficial en Mexicali en un estatal en el que quedó en primer lugar, además ha competido en diferentes eventos municipales, algunos otros estatales y tiene dos años seguidos compitiendo en el torneo "The Vegas Shoot" en 2019 participando en la categoría Cub, que es de los más chiquitos, ganando medalla de primer lugar y recibiendo una beca para mis estudios universitarios, este año ya subió de categoría y aun que no gano uno de los tres primeros lugares mejoró su puntuación, evento que le gusta porque es diferente a todos a los que está acostumbrado y que le deja una muy buena experiencia.

"Mi evento favorito hasta el momento ha sido el de Julio de 2019 el Nacional Infantil, ya que me encantó el viaje que hicimos, fue un torneo donde pude hacer nuevos amigos, visitar nuevos lugares", comento Rodolfo.

En su mas reciente participación que fue del 13 al 15 de Marzo de este 2020 participo en lo que fue su primer Regional rumbo Juegos Nacionales CONADE, compitiendo en la categoría de Infantil Recurvo, donde logro el segundo lugar, destacando como el mejor de la selección de Baja California.

Y aunque ahorita no hay fecha definida para la celebración de los Juegos Nacionales Conade 2020, ni el nacional infantil se sigue preparando entrenando todos los días