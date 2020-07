Rodgers confiesa que bebió tequila al saber de la elección de Packers

CIUDAD DE MÉXICO, julio 29 (EL UNIVERSAL).- Cuando los Packers seleccionaron con su primer turno al quarterback Jordan Love en el pasado Draft de abril, Aaron Rodgers acudió a su cocina para tomar un tequila y reflexionar sobre la decisión que tomaron.



El actual quarterback de la organización de Green Bay profundizó sobre aquella noche en la que su equipo hizo intercambios para conseguir a Love.

"Pensé, 'Oh, wow, está bien'", dijo Rodgers a NFL Media para el primer episodio del podcast Ringer.

"Me encanta el whisky escocés, pero últimamente también he estado bebiendo un poco de tequila. Y una vez que recibí ese mensaje de texto [que Love era la elección], fui a la despensa, me serví unos cuatro dedos [de tequila] y supe que sería una de esas noches en que la gente comenzaría a llamar", confesó Rodgers.



Aaron señaló que esperaba que Packers tomara alguno de los mejores receptores de esa generación, pero el equipo fue hacia otra dirección.



Después de beber tequila y FaceTiming con personas que lo llamaron la noche del Draft, Rodgers dijo que se acercó a Love al día siguiente. Dijo que quería que Love supiera que si hay alguien que entiende la posición en la que se encuentra, es Rodgers.



"Sé por lo que está pasando", dijo Rodgers. "Lo último que quieres es cualquier negatividad sobre la realización de un sueño de la infancia. Solo le dije: 'Felicidades, hombre. Entiendo por lo que estás pasando. Es súper emocionante. Estoy emocionado de trabajar contigo'".