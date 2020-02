Reporta Tatis Jr. a Spring Training

Aclaran rumores sobre jugador

TIJUANA- A pesar de que sólo era necesario que reportaran al primer día de Spring Training de Padres de San Diego los pitchers y catchers del equipo, el campocorto Fernando Tatis Jr. comenzó ayer con los trabajos de entrenamiento primaveral en el complejo deportivo de Peoria, Arizona.

Tras haber pasado la temporada baja en su natal República Dominicana, recuperándose de la lesión en la espalda que cortó su participación en la temporada 2019 de Ligas Mayores, el joven de 21 años se mostró fuerte en el primer día de trabajo, en el que también aprovechó para aclarar los rumores que lo colocaban jugando como jardinero en la próxima campaña.

"Lo haría. Si ellos me necesitaran allá, saldría ahí", comentó Tatis Jr., aunque poco después el gerente general A.J. Preller se encargó de negar la posibilidad de que el dominicano ocupe otra posición en la pretemporada al indicar que el joven no realizará repeticiones en los jardines.

Los rumores surgieron luego de que Padres mostrara interés por Francisco Lindor, quien funge como parador en corto de Indians de Cleveland, lo que llevó a algunas discusiones sobre enviar a Tatis Jr. al jardín central en caso de que se concretara un acuerdo entre ambas franquicias.

A pesar de contar con sólo 20 años de edad en su temporada de novato, Tatis Jr. logró impresionar con sus habilidades a jugadores y aficionados por igual, aún si cometió 18 errores en 83 juegos y sus métricas defensivas son de las peores en la posición de shortstop en Grandes Ligas.

Dichos datos no resultan preocupantes para el manejador Jayce Tingler, quien opinó acerca de Tatis Jr., "lo primero que irradia es sólo su talento. Es fácil ir a un video de momentos destacados y observar jugada extraordinaria tras jugada extraordinaria". (AMS)

Padres Spring Training - Temporada 2020 de MLB

Fechas importantes

12-Feb: Reportan pitchers y catchers

13-Feb: Comienzan trabajos pitchers y catchers

17-Feb: Reporta todo el equipo

18-Feb: Trabaja todo el equipo

22-Feb: Primer juego de la Liga del Cactus (vs Mariners)

25-Feb: Primer juego televisado (vs Athletics)

9-Mar: Único juego con equipos completos entre Padres y Dodgers

23-Mar: Último juego de Spring Training (vs Cubs)