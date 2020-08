Renuncia a las Dirección Deportiva del Club

Ramón Ramírez se separa del Atlético Ensenada FC

ENSENADA.- El ex mundialista Jesús Ramón Ramírez el domingo llegó a Ensenada para hacerse cargo de la Dirección Deportiva del club Atlético Ensenada FC, el lunes asistió al primer día de visorias y ayer martes renunció a este cargo, al no ver seriedad, responsabilidad y condiciones para desempeñarse en este cargo.

A través de sus redes sociales el ex jugador de Santos Laguna y Chivas Rayadas de Guadalajara y que por varios años portará la playera de la selección Mexicana, dio a conocer un comunicado para desligarse de esta organización que está próxima a jugar en la recién formada Liga de Balompié Mexicano.

Comunicado de Prensa Ramón Ramírez

Asunto: Atlético Ensenada FC. Liga de Balompié Mexicano

La Dirección Deportiva de un club de fútbol, sin duda es parte medular para cumplir los objetivos planeados, así como anuncié el pasado 22 de abril que con seriedad y responsabilidad me incorporaba como Director Deportivo del Club Atlético Ensenada, de la Liga de Balompié Mexicano, hoy desafortunadamente precisamente por no tener esas condiciones para una correcta gestión deportiva, me veo en la necesidad de hacerme a un lado de esta organización.

A pesar de no haber recibido remuneración alguna a la fecha; que aclaro, no es la principal causa, la Dirección Deportiva, entre muchas otras cosas, requiere de planeación, trabajo en equipo, pero principalmente de seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron.

Así como cuando jugaba profesionalmente, mi pasión por el fútbol sigue intacta y espero muy pronto poder aportar al fútbol mexicano mi experiencia y conocimientos, para regresarle a este hermoso deporte lo que me ha dado.

Les mando un afectuoso saludo a toda la afición de Ensenada.

Muchas gracias, su amigo Ramón Ramírez.