Reñida ronda de balompié Infantil y Juvenil

En las canchas de Pórticos y Todos Santos

ENSENADA.- Con 17 juegos a desarrollarse entre sábado y domingo a partir de las 08:50 horas en la canchas de Pórticos y Todos Santos se estará desarrollando otra fecha mas del nuevo torneo 2019 promocionado por la Nueva Liga de Futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

En la ronda de la cancha de Pórticos se espera un gran duelo a partir de las 09:40 horas entre las escuadras de Fénix FC y Galaxy, dentro de la categoría 2005-06, en tanto que en la cancha de Todos Santos uno de los mejores partidos se espera lo protagonicen los equipos de Arsenal y Cadetes en la categoría 2005-06.

La ronda completa a jugarse entre sábado y domingo es la siguiente:

Sábado

Cancha Pórticos

08:50 León Ensenada vs 2005-06

09:40 Fénix FC vs Galaxy 2005-06

10:30 Cuervitos vs Condors 2005-06

11:20 Cobras vs Maneadero 2007-08

12:10 Maneadero vs Ojedas Stars 2009-10

13:00 Cobras vs Rayos 2005-06

13.50 Cobras vs Francia 2003-04

14.40 Tottenham vs Cuervos 2003-04

Cancha Todos Santos

09:00 Manchester vs Arsenal 2009-10

09:50 León vs Condors 2009-10

10:40 Manchester vs Arsenal 2007-08

11:30 Arsenal vs Cadetes 2005-06

12:20 Aquarius vs Aguilitas 2007-08

13:10 Halcones vs Condors 2003-04

15:20 Maneadero vs Aquarius 2011-12

16:00 León vs Arsenal 2011-12

Domingo

08:40 Squalos A vs Squalos B 2009-10