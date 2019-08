Remontada Xoloitzcuintles femenil sobre Santos Laguna

Con un doblete de Renae Cuellar, las Xoloitzcuintles consiguieron los 3 puntos.

Tijuana, Baja California, 22 de Agosto de 2019.- El Club Tijuana recibió en el Estadio Caliente a puerta cerrada el encuentro de la

jornada 7 del torneo Apertura 2019 de la LIGA MX y lo hizo con un triunfo con marcador de 4-2 sobre el equipo de Santos Laguna.



Fue un primer tiempo muy complicado para las rojinegras que se fueron abajo en el marcador tras el gol por via penal de la jugadora visitante Alexandra Ramírez al 29´ y no pasó mucho tiempo para el segundo de las guerreras que cayó al minuto 36 a cuenta de Isela Guadalupe.



Antes que finalizará el primer tiempo llegó el descuento por parte de las tijuanenses por via de Betzy Cuevas con un remate de cabeza al minuto 40.



Tras el descanso, las dirigidas por Carla Rossi iniciaron el segundo tiempo con una nueva cara y siendo muy agresivas, tan sólo 2 minutos de

iniciado el segundo tiempo llegó la igualada por parte de la jugadora tijuanense Maria Barajas. El tercer gol y el cuarto llegaron por cuenta de la goleadora Xoloitzcuintle Renae Cuellar, quien anotó un doblete y con el alcanzó su 5to gol en el certamen.



Las Xoloitzcuintles llegaron a 11 puntos en el Apertura 2019 y se meten entre los primeros 8 lugares, el siguiente compromiso para las

rojinegras será visitar el Estadio Azteca y enfrentar al Club América el día 26 de Agosto a las 18 horas (hora Centro).



