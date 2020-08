Regresa Hosmer a lineup de Padres

Sufrió molestias estomacales

TIJUANA- Tras haberse perdido varios días de actividad en el arranque de la temporada 2020 de Ligas Mayores, el primera base Eric Hosmer regresó este sábado a la alineación de Padres de San Diego, que este fin de semana disputa una serie contra Diamondbacks de Arizona.



Hosmer se mantuvo fuera del lineup de Padres desde el pasado 28 de julio, debido a molestias gastrointestinales que sólo le permitieron participar en tres compromisos en la actual campaña, en las que tuvo 12 apariciones en el plato e impulsó siete carreras.

"Me siento muy confiado en que no se volverán a presentar y tengo confianza en que podamos seguir adelante, eventualmente dejar la medicina y volver a comer cosas normales", comentó un Hosmer visiblemente más delgado acerca de sus malestares.

El viernes el pelotero de 30 años participó en un juego interescuadras en la Universidad de San Diego, sede alternativa de entrenamientos para los Padres, a donde los "Frailes" enviaron al jardinero Abraham Almonte para hacer espacio en el roster.

"Obviamente he querido ser parte del lineup desde hace tiempo, no me gusta estar en la lista de lesionados, así que me alegra estar ahí con los muchachos esta noche (sábado)", indicó Hosmer, quien comenzó como primera base y quinto en el orden de bateo.

FOTO- CORTESÍA Padres Eric Hosmer

PIE DE FOTO- El primera base Eric Hosmer retornó ayer a la alineación de Padres de San Diego tras haberse perdido varios días de actividad debido a una molestia gastrointestinal.