Regresa después del parón la Champions League

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 6 (EL UNIVERSAL).- El torneo más importante del mundo a nivel de clubes está de regreso después del parón en el certamen y en las diferentes ligas del mundo debido a la pandemia provocada por el Coronavirus. La Champions League vuelve a la actividad este 7 de agosto.

Con cuatro equipos ya clasificados a los Cuartos de Final (PSG, Atlético de Madrid, Leipzig y Atalanta), otros ocho buscan su pase a la siguiente ronda con la vuelta de los Octavos.



El Real Madrid visita Manchester para tratar de darle vuelta al marcador frente a los Citizens, la llave está 2-1 en favor de los dirigidos por Pep Guardiola. A la misma hora y el mismo día, la Juventus de Cristiano Ronaldo buscará remontar el marcador de 1-0 en contra del Olympique de Lyon.

Un día después el Napoli del mexicano Hirving Lozano visitará al Barcelona en el Camp Nou, el marcador se mantiene igualado a un gol. El último juego es el Bayern Munich vs Chelsea, con una amplia ventaja de tres goles en la ida para los teutones.





¿Dónde y cuándo ver?

Manchester City vs Real Madrid?Viernes 7 de agosto 14:00 horas por ESPN

Juventus vs Lyon?Viernes 7 de agosto 14:00 horas por Fox Sports

Barcelona vs Napoli?Sábado 8 de agosto 14:00 horas por Fox Sports

Bayern Munich vs Chelsea ?Sábado 8 de agosto 14:00 horas por ESPN