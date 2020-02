Refuerzos de Chivas "no han logrado cumplir con expectativas": Pulido

También reveló el motivo de su salida del Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO.- Las expectativas que generó el Guadalajara previo al inicio del Clausura 2020 fueron muy altas; sin embargo, el exrojiblanco, Alan Pulido, nunca confió en los refuerzos que llegaron a las Chivas.

El último campeón de goleo del Rebaño criticó las contrataciones que hizo el Rebaño, ya que no presentan el perfil para un club grande de la Liga MX

"No han logrado cumplir las expectativas que se veían. Siempre lo he dicho, Chivas se reforzó bien, jugadores muy buenos, pero no están, no tienen nombre en el futbol mexicano o que ya sean consagrados".

.@alanpulido habló sobre el presente del Guadalajara y sus contrataciones: "Ninguno de los refuerzos es un jugador consagrado"#LigaMX #MLS pic.twitter.com/DqZjb40pJK — Jorge Ramos y su Banda (@ESPN_JorgeRamos) February 15, 2020

Alan Pulido reveló el motivo de su salida del Guadalajara. El delantero, hoy jugador del Sporting Kansas City de la MLS, comentó que Ricardo Peláez y Luis Fernando Tena, director deportivo y técnico de las Chivas, respectivamente, le dieron la espalda para seguir con el Rebaño.

"El entrenador nunca me llamó para decirme 'oye, realmente estás en nuestros planes, queremos que te quedes', nunca hubo algo así. Entiendo su postura y la comprendo, [pero] no la comparto. No quería salir de ahí", dijo el mexicano en entrevista con ESPN.

Pulido agregó que el director deportivo lo dejó plantado para conversar sobre su renovación. "Había una plática pendiente, de hace tiempo, lo había platicado con Ricardo Peláez. Las personas que están ahí, saben de lo que estoy hablando".