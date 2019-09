Recurre Padres a Ronald Bolaños

Pitcher proveniente de Doble-A

TIJUANA- Padres de San Diego realizó ayer una nueva adición a su roster expandido para el cierre de temporada al convocar al lanzador cubano Ronald Bolaños, quien hasta este sábado formaba parte de la sucursal Doble-A Amarillo del equipo. El diestro de 23 años es el décimo quinto mejor prospecto de la franquicia.

Previo al arranque de la serie contra Diamonbacks de Arizona, los "Frailes" seleccionaron el contrato de Bolaños y enviaron al zurdo José Castillo a la lista de lesionados por 60 días para hacer espacio en el grupo de 40 jugadores. El pelotero llegó al club sandieguino como parte del periodo internacional de firmas de 2016-2017.

"Si soy honesto, me sorprendió", comentó Bolaños acerca de su llamado a Grandes Ligas, "realmente no era algo que esperaba y de verdad no quería creerlo. El nativo de Santa Cruz del Norte comenzó el año como parte de la sucursal Clase A Avanzada Lake Elsinore, en donde realizó 10 aperturas para quedar con una marca de 5-2 con una efectividad de 2.85.

Fue en junio que la organización sandieguina decidió promoverlo a la sucursal Doble-A Amarillo, en la que tuvo un récord de 8-5 con un ERA de 4.23 en 15 juegos, de los cuales en 13 se desempeñó como el pitcher abridor. Padres tenía un plan de bullpen para este día en el segundo duelo de la serie contra D-Backs, por lo que aún no está claro cual será el rol de Bolaños en el equipo.

Una de las fortalezas que ha mostrado el lanzador esta temporada ha sido un incremento en la velocidad de sus rectas, con la que comenzó con una marca de 93 mph hasta alcanzar los 96-97 mph. "Creo que tuvo que ver con la rutina que hice este año. Encontré una realmente buena y fui consistente, he sido consistente desde el día 1", refirió Bolaños.

El pitcher cubano se une al jardinero Travis Jankowski y a los diestros David Bednar y Javy Guerra como las adiciones de Padres para el roster expandido del cierre de la temporada 2019 de Ligas Mayores. (AMS)