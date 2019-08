Recurre Lamet a curva para llevarse el triunfo

Muestra dinamismo

TIJUANA- El abridor Dinelson Lamet volvió a dar muestra de su dinamismo al recurrir a varios lanzamientos para llevarse su segunda victoria de la temporada en el duelo que Padres de San Diego sostuvo el sábado contra Phillies de Filadelfia.

En un momento en el que el juego se encontraba cerrado, el receptor Francisco Mejía intercambió palabras con el pitcher dominicano que poco a poco ha estado recuperando el nivel que lo llevó a destacar en la campaña de 2017. El mensaje fue claro "dale tu mejor lanzamiento".

"Me dije 'la curva me funciona y me ha estado siendo de utilidad", señaló Lamet después del encuentro en el que San Diego se impuso por resultado de 5-3, "podía verlo un poco ansioso (a Scott Kingery, bateador que enfrentó en la sexta entrada), y quería mandarle un lanzamiento que lo sacara un poco de balance".

Aunque Lamet había lanzado tres curvas de forma consecutiva, la decisión funcionó a la perfección, ya que Kingery intentó batear la cuarta curva para terminar ponchado. Fue uno de los 10 ponches que el pitcher ha conseguido en la actual campaña con dicho lanzamiento.

"Creo que desde el momento en el que estaba realizando mis lanzamientos de calentamiento, pude sentir que tenía mejor control de mi curva, un poco más que de mi slider. Por eso es que vieron un mayor uso de ella esta noche (sábado) que en otras aperturas", compartió Lamet.(AMS)