Reconocerán a los mejores del Apertura 2019

Del Futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar

ENSENADA.- Este día en punto de las 12 del medio en las instalaciones de la unidad deportiva de Pórticos estará arrancando la gran fiesta de premiación del torneo Clausura 2019 de la Nueva Liga de futbol Infantil y Juvenil de Pórticos Del Mar.

Antonio Valenzuela, dirigente del futbol de la Nueva Liga de Pórticos informo que toda la directiva se organizado para que este evento de premiación se convierta en una gran fiesta deportiva donde se premiara a los mejores del torneo Clausura 2019 en todas sus categorías, así como a los mejores rompe redes.

Previo al evento de premiación se estarán desarrollando partidos amistosos con miras al próximo certamen oficial.

Campo Pórticos

Sábado

08:20 Halcones vs Condors 2003-04

09:00 Cuervitos vs Manchester 2004-05

09:40 Negros Baja vs Wolves 2003

10:20 Squalos vs Condors 2008-09

11:00 Arsenal vs Galácticos 2010-11

12:00 Premiación é Inauguración

Domingo

09:00 Arsenal vs Squalos 2008-09

09:40 Arsenal vs Condors 2006-07

10:20 Arsenal vs Squalos 2010-11

11:00 Arsenal va Atlético 2004-05