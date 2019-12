Reconocen talento de Cetys en Premio Municipal

Entregado por Imdet

TIJUANA- Se llevó a cabo la ceremonia del "Premio Municipal del Deporte y Excelencia Deportiva 2019", evento organizado por el Imdet (Instituto Municipal del Deporte en Tijuana).

Algunos estudiantes de Cetys Universidad Campus Tijuana fueron parte de la larga lista de reconocimientos, todos ellos por cosechar un importante palmarés a nivel nacional e internacional. Entre ellos Jorge Hernández, quien se quedó con el tercer lugar dentro de la categoría de Mejor Deportista Convencional.

El adolescente de 16 años resume el año con un destacado saldo y dos convocatorias: campeón del "Final Four" (Primera Fuerza CONADEIP), campeón Juvenil "C" CONADEIP en sala, campeón Juvenil "C" en playa y medallista de bronce en Juegos Nacionales CONADEMS.

Hernández también representó a México en el Campeonato Mundial FIVB Sub-19 en Túnez y fue recientemente llamado a la Preselección Mexicana Mayor, rumbo al Preolímpico NORCECA.

"Primero que nada, le doy gracias a mi entrenador Óscar Licea por el apoyo que me a dado, ya que sin eso no pude haber logrado esos campeonatos y medallas en el transcurso de este año -dijo el preparatoriano-. Por todo ese esfuerzo que he dado en la cancha y entrenamientos se pudo lograr un sueño, que es poder representar a mi país con la Selección Mayor. Eso es un gran honor para mí ya que, para mi corta edad, es un gran logro y mérito".

Reconocen a equipo femenil

Además se reconoció lo hecho por el equipo de baloncesto femenil tras cosechar lo siguiente: Campeonato Nacional Juvenil "C" CONADEIP, medalla de oro en Juegos Nacionales CONADEMS y campeonas de Liga Champagnat.

"Muy agradecidas, tanto con Cetys como con el Municipio, por todo el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos torneos. Mi último semestre de Preparatoria fue redondo, me siento muy contenta y motivada para lo que viene ahora en Universidad. Tenemos equipos muy completos, tanto jugadoras como cuerpo técnico", concluyó la baloncestista Alejandra Arreola.

Otros condecorados, pertenecientes a otras áreas o instituciones, fueron: Esther Camarillo (natación), Sebastián Ruelas (racquetbol) e Itzia Mejía (atletismo).

