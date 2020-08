Recibirá San Diego Loyal a Sacramento Republic

Duelo en el Torero Stadium

TIJUANA- El San Diego Loyal SC está de regreso en casa para disputar otro partido en el Torero Stadium. Este día recibirá al Sacramento Republic en duelo que se llevará a cabo a las 19:00 horas.

Lo que se suponía sería una semana de dos partidos para el equipo del entrenador Landon Donovan, se convirtió en un solo juego con un viaje en autobús hacía el norte, pero regresando el mismo día.

En lugar de jugar el partido de media semana ante el LA Galaxy II, SD Loyal (3G-1P-1E, 10 puntos) inició con los preparativos para el duelo ante el Sacramento Republic, debido a que se presentaron casos de COVID-19 en el conjunto angelino.

"Las últimas horas fueron ciertamente salvajes, locas, pero más que nada me siento contento por cómo lo manejó el equipo, para serte honesto, porque no fue fácil... Pero la realidad ahora es que tenemos que estar listos para el sábado", comentó Donovan, quien confirmó que no se habían presentado casos positivos de coronavirus en el equipo sandieguino.

El San Diego Loyal viene de un triunfo de 2-1 ante Las Vegas Lights FC en casa el sábado pasado. Donovan esperaba que su equipo pudiera continuar con la racha positiva con el partido de media semana, pero el encuentro contra "Los Dos" fue pospuesto.

Ahora Donovan tiene a su equipo enfocado en el cuadro de Sacramento, un equipo que marcha en el segundo lugar del Grupo A. Sacramento Republic también vio pospuesto su último partido programado, en el cual enfrentarían al Orange County SC el miércoles pasado, pero ahora viajarán a San Diego después de perder 1-0 ante el LA Galaxy II la semana pasada.

Sacramento llega con marca de 1G-2E-1P y cinco puntos. Este será un partido contra rivales de otro grupo, con la particularidad que se trata del equipo en el que formó parte el Presidente del Loyal Warren Smith, quien co-fundó al mismo Sacramento Republic en 2012. Smith ayudó al equipo a ganar un lugar como equipo de expansión de la Major League Soccer. Sacramento Republic será el equipo número 29 de la MLS para el año 2022.