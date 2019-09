Rafa Márquez aplaude regreso de "Chicharito" a La Liga

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 21 (EL UNIVERSAL).- Rafael Márquez, exjugador del Barcelona, no se extraña de que Javier Hernández haya maravillado al Sevilla en tan poco tiempo y aplaude su retorno a La Liga.

"Yo creo que 'Chícharo' retoma la confianza en el Sevilla. Tiene una competencia bastante fuerte, pero confío en que pueda salir avante", opinó Márquez, tras encabezar la presentación del balón oficial del balompié español.

Aunque el excentral sí se dijo sorprendido por el golazo de tiro libre que marcó Hernández en la Europa League, en el triunfo sobre el Qarabag de Azerbaiyán.

"Nunca deja de sorprenderme 'Chicharito', hace gol de todas las maneras, su mentalidad es luchar y hacer cosas chingonas, lo admiro y espero que siga así", fueron las flores que "Rafa" repartió a su compatriota, que mañana enfrentará al Real Madrid.

Asimismo, Márquez destacó la numerosa presencia de mexicanos en la llamada "Liga de las estrellas".

"Espero sigan cosechando cosas importantes para beneficio de ellos y del futbol mexicano. Diego Lainez en el Betis, está. Héctor Herrera, con el Atlético de Madrid, ya hizo gol en Champions que permitió el empate (con la Juventus)"

Con respecto a la Liga de España, Márquez compartió, con decenas de aficionados, sus mejores recuerdos. "El llegar a entrenar y hacer un rondo era disfrutar de la magia de Ronaldinho, de Xavi que no perdía un balón, ver a Samuel (Eto'o) pelear cada pelota y los goles", señaló.

"Y no se diga Leo Messi, nos sorprendió desde los juveniles. Ver su proceso de crecimiento fue increíble. Hay una anécdota que le dije que 'soltara la pelota' y empezamos a discutir, pero al final se calmó por la jerarquía que yo tenía. Somos buenos amigos y lo admiro mucho", presumió el ídolo mexicano del Barca.

Sobre su futuro inmediato, luego de trabajar en la dirección deportiva del Atlas, "Rafa" aclaró que "ahora sigo de vacaciones... Soy freelance... Disfruto de todo lo que no pude en mi carrera y con mi familia, regresaré al futbol, no sé si como técnico o directivo, pero lo haré".