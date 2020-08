Quedaron definidos los Playoffs de la NBA

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 15 (EL UNIVERSAL).- No fueron necesarios dos partidos. La buena racha de los Trail Blazers de Portland se extendió y derrotaron a los Grizzlies de Memphis (126-122) en un duelazo de repechaje para acceder a la postemporada de la NBA como el octavo sembrado en la Conferencia del Oeste.



Al medio tiempo, Portland tenía ventaja de 58-52 y el camino se labraba para que Damian Lillard, elegido de forma unánime el mejor jugador en la burbuja de Orlando, y compañía estuvieran en Playoffs, pero la situación se complicó con una gran actuación de Jonas Valanciunas y Ja Morant en el tercer cuarto.



Memphis invirtió el marcador, pero la presión de los Blazers en los últimos tres minutos culminó en una segunda voltereta, que dejó todo listo para el desenlace de la campaña.

De esta forma, quedaron definidos los ocho enfrentamientos para una postemporada que será atípica debido a la pandemia del Covid-19.



En el Oeste, así serán las llaves a jugarse en el complejo de Disney a partir del lunes:

· Lakers (1) vs Trail Blazers (8)

· Clippers (2) vs Mavericks (7)

· Nuggets (3) vs Jazz (6)

· Rockets (4) vs Thunder (5)



En el Este, resuelto sin necesidad de ir a un Play-In, así quedaron los duelos:

· Bucks (1) vs Magic (8)

· Raptors (2) vs Nets (7)

· Celtics (3) vs 76ers (6)

· Pacers (4) vs Heat (5)



El encuentro que inaugurará la postemporada es el de Utah frente a Denver, el lunes a las 12:30 pm, tiempo de México.