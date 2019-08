"Pulga" Soto, aguarda

Elwin, sin fecha para defender cetro mundial

MEXICALI.- Elwin "Pulga" Soto jala miradas y saludos, buenos deseos, en su amanecer como campeón del mundo. Hace par de meses, era un peleador más, soñador, posibilidad lejana de un cinto universal, porque no traía encima el oropel dorado de retador distinguido.

Sigue pisando con los mismos zapatos, pero la huella es otra, el trato diferente y el respeto mayor.

Soto se asomó en el Palenque "FEX", con motivo de la función de boxeo "Guerra de Placas" y desde la llegada fue blanco de muchos asistentes.

No cumple dos meses como monarca y ve al cielo de manera diferente Elwin. El camino al trono se hizo corto, más sencillo de lo esperado, porque el trámite no fue pesado y exigente.

Soto entrena, pero todavía sin rumbo definido, porque no sabe cuándo habrá de combatir.

Se duda que Elwin esté olvidado por la empresa que lo promociona y llevó al campeonato mundial, pero la realidad es que no hay novedad en torno a la defensa.

El púgil se ve sereno y confía en que pronto se aclarará el panorama, para ir en pos de otra victoria.

Soto trae en la mente construir una casa a su familia, madre y hermanos, en San Felipe, por lo que con lo que gane en la exposición inicial habrá de dar los primeros pasos en ese sentido. Y es que la casa que alquila su madre, ya fue pedida por su dueño, de tal suerte que deben dejarla.

En tanto llega el momento de cumplir con una exhibición en la cartelera de la Policía Municipal, se ocupa las manos en dar autógrafos y ser blanco de fotos.

Elwin disfruta de San Felipe, su suelo natal, "porque es un lugar muy tranquilo, por lo que no ve hacia otro escenario, aparte de que la playa lo emociona y el mar lo impresiona.

Insiste Soto en que seguirá con el estudio y desea cursar la carrera de licenciado el deportes, aunque para eso tendrá que dejar San Felipe de manera temporal.

"Así llegue a ganar buen dinero, deseo la carrera, tener un título universitario. Esa es otra aspiración", dice.

A Elwin la forma de pelear de Vladimir Lomanchesko lo anima "porque tiene mucha calidad. Es un boxeador que admiro".

Soto señala que desde pequeño le gustaron los golpes. "Fue muy peleonero, pero ahora, fuera del encordado, tengo amigos por todos lados".

En una de las batallas de menor, cuando andaba por las calles del centro de San Felipe, Martín Bojórquez y lo llegó al gimnasio de boxeo de Agustín Pacheco hijo.

Y desde entonces, doce años atrás, tomó el pugilismo como la actividad que es el sello de su vida.

Soto pasa horas y horas en "Posada del Mar", en donde ha pasado una docena de años y ha encontrado calor de hogar, manos amigas y afecto muy fraterno.

Al lado de su madre y hermanos Elwin ve pasar las horas a diario. Sueña a la orilla del agua salada y se baña de esperanza y frescas ilusiones.

Soto mostró el cinto que le mandó la OMB, ya con su nombre, fecha de coronación y el lugar.

"Esa vez, contra la costumbre, no hubo dos cinturones, como se acostumbra, por si el retador gana. No me daban posibilidades de vencer, pero logre la victoria y dejé mudos a varios", expresó Elwin. Da la impresión de que el cinto pesa más que Soto.

En de "Placas en Guerra 2K19" los organizadores le otorgaron un merecido a "Pulga"; Soto, entre la aclamación de los aficionados.

El monarca universal complació a los asistentes al FEX dando una exhibición de sparring con su compañero de gimnasio David "Choko" Martino quien se encuentra en plena preparación para su combate del día 30 de este mes contra Raúl "Chino" Esquer.

Elwin atendió a la gente y les otorgó la firma en los souvenirs que se vendieron, así en gorras, camisas y en hojas improvisadas.

MARTINO

Por otro lado, David Martino se ve animado por el compromiso que va a sostener el día 30 de los corrientes, ante Ramón "Chino" Esquer.

Martino dice estar en buena forma, con deseos de dar otro paso al frente en la lona, de ganar terreno.

Del compromiso, David señala que "debe ser recio, porque Esquer es un buen oponente, con pegada y valor, pero espero salir avante".

Se espera que Martino y Esquer brinden un pleito de alarido, por la forma en que se manifiestan en la tarima.

Esa riña llama la atención y se supone que habrá nocaut, pero antes muchas acciones intensas y emotivas.

Agustín Pacheco, entrenador de David, ve con confianza el duelo con Ramón, "porque Martino cada vez mejora más y se ve con más seguridad".

De Elwin Soto, David apunta que "su mejor versión está por venir, porque es más de lo que ha enseñado. Como campeón se va a destapar con mucha fuerza".